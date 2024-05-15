我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報告：紐約市公校重回擇優錄取路線

神預言「漢堡加薯條16元」 30年前廣告揭今年物價

為美元下跌、債券價格反彈做好準備 美4月通膨料將放緩

編譯季晶晶／綜合外電
美國周三將公布關鍵CPI數據，由於市場預期通膨趨勢放緩，交易員正為美元下跌和公債價格反彈做準備。（路透）
美國周三將公布關鍵CPI數據，由於市場預期通膨趨勢放緩，交易員正為美元下跌和公債價格反彈做準備。（路透）

美國周三將公布關鍵CPI數據，由於市場預期通膨趨勢放緩，交易員正為美元下跌，以及公債殖利率急降而債券價格反彈做好準備。

彭博訪調的經濟學家預期，美國4月消費者物價年增率將放緩到3.4%，低於一個月前的3.5%。

通膨數據降溫的話，美元通常走貶。過去一年有三次通膨數據低於預期，每次美元在交易周結束時都出現明顯跌幅。彭博美元即期匯率指數周二下滑。

在消費者物價指數公布之前，期權交易商就已經在累積看跌美元的押注。通常為正值的一周風險逆轉指標在周二跌至負值，是兩個月來首見。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）截至5月7日當周的數據也顯示，交易員正大量撤回看漲美元的押注。包括避險基金和資產管理公司在內的非商業投機者目前僅持有約240億美元與美元升值押注相關的交易，規模為4月初以來最小。

Ballinger & Co外匯市場分析師Kyle Chapman說：「數據降溫可能點燃外界對於聯準會重返夏季降息正軌的期待，削弱美元的收益率優勢。但聯準會可能要先看見數據連續數月改善，才開始對是時候寬鬆了有信心。」

過去一周在債市，大量買盤集中於若美國10年期公債殖利率跌至4.3%左右即可獲利的期權上，4.3%是一個多月來最低，比現在低約15個基點。其中一筆高風險交易特別引人注目：如果到5月24日，10年期公債的殖利率進一步跌至 4.25%，那牰交易將以15萬美元的賭注抱得1,500萬美元的潛在暴利。

4月份時，因為降息預期減弱，債券價格暴跌，殖利率一度飆升至年內高點。後來因為聯準會主席鮑爾淡化了升息的必要性，才緩解了市場憂慮。上周五的一份報告指出，勞動市場正在降溫，這可能會為降息開啟大門，儘管通膨還在持續。

殖利率 降息 聯準會

上一則

SEMI：全球半導體產業持續好轉 下半年有望全面復甦

下一則

亞馬遜AWS意外換帥 備戰生成式AI時代

延伸閱讀

通膨才是亞裔關切核心

通膨才是亞裔關切核心
通膨、詐騙、能源…賴清德拚經濟 要解決3苦3爭議

通膨、詐騙、能源…賴清德拚經濟 要解決3苦3爭議
美股最錢線/通膨暫不降溫 史指恐回調10%

美股最錢線/通膨暫不降溫 史指恐回調10%
PPI漲幅超預期 降息再遇阻礙

PPI漲幅超預期 降息再遇阻礙

熱門新聞

美國海鮮連鎖店紅龍蝦（Red Lobster）已考慮聲請破產，因為自從去年菜單上擺出20美元「鮮蝦無限供應」選項後，吸引太多食客前來挑戰，落得虧損下場。（美聯社）

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

2024-05-07 07:08
中國人民幣存款4月大減人民幣4兆元。（美聯社）

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

2024-05-12 10:17
英特爾奧勒岡廠內，員工正在高數值孔徑極紫外光曝光機（High-NA EUV）前進行作業。(路透)

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

2024-05-14 21:05
特斯拉執行長馬斯克2023年5月訪北京時，特斯拉高級副總裁朱曉彤（圖最右者）與副總裁陶琳（右二）陪同。(路透)

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

2024-05-07 22:00
母親節前夕，五位經濟學家分享媽媽給她們最棒的財務忠告，這些叮嚀讓她們受用一輩子。路透

聽媽的話受用一生 5經濟學家分享母親財務智慧

2024-05-11 12:48
卡地亞二手名表的價格在過去一年逆勢上漲。 （美聯社）

勞力士、百達翡麗二手價跌 卡地亞卻逆勢上漲 反映出1件事

2024-05-10 06:17

超人氣

更多 >
「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣
哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%

哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%
華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格
學富人投資 開這3種帳戶

學富人投資 開這3種帳戶
這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用