美股最錢線/通膨暫不降溫 史指恐回調10%

獨立投行和金融服務公司Stifel分析師表示，史坦普500指數可能處於大幅下跌的邊緣，因為通膨在當前基礎上短期內不會進一步降溫。

該行策略師預測，史指將在今年第2季或第3季跌至4750點，相當於較13日約5222點水平再下跌10%左右。

策略師們預測，隨著美國經濟正在走出持續一年多的所謂「偽衰退」，通膨可能仍將頑固地保持在高點。根據Stifel的說法，這種衰退始於2022年初一直持續到2023年年中。這也是導致通膨開始降溫的主要原因，但之後經濟活動開始加速。

策略師們指出，「我們一直擔心史指在2024年中期出現全面回跌。雖然大多數策略師去年都預計經濟將陷入衰退，或者急切地預判明年會迎來衰退，但我們一直認為，從2022年第1季到2023年第2季期間5季是『偽衰退』，聯準會 已經達成了正常衰退後的通膨降溫目標。」

目前，美國通膨率仍遠高於聯準會2%的目標。3月消費者物價指數(CPI)較去年同期上漲3.5%，連續3個月高於預期。

策略師認為，物價堅挺可能是由於經濟依然火熱，例如招募活動依然強勁，這可能會推動薪資成長，進而推升通膨。

因此，聯準會所尋求的核心個人消費支出(PCE)通膨率持續2%的目標將只會是一個「白日夢」，「隨著利率 正常化以及2024年中期核心PCE高峰略高於3%，我們的模型證明，聯準會將進一步延後降息 ，導致股市出現調整。」

當然，市場也已經調低了對聯準會今年降息的預期，導致美股在4月出現拋售。聯準會官員也表示正在尋找更多證據，證明通膨正在回落至2%的目標水準。（財經新聞組）