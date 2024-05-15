蘋果Vision Pro賣向海外

彭博引述知情人士報導，蘋果公司的混合實境頭戴裝置Vision Pro，準備開始在美國以外市場銷售。報導指出，蘋果已從海外專賣店召集數百名員工飛往加州總部庫比提諾，在上周進行四天培訓，教導他們如何向顧客介紹、示範Vision Pro的各種功能。蘋果計劃在6月10～14日舉行全球開發者大會（WWDC）之後，在美國以外市場開賣Vision Pro。

NHTSA調查Waymo自駕車

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，在報告指稱Alphabet旗下Waymo機器人自駕計程車出現可能違反交通安全法的駕駛行為後，已對其性能展開調查。NHTSA收到22起事故報告，其中包括17起碰撞事故，該局就對估計444輛Waymo車輛進行初步評估。其中一些案例自駕系統「似乎並未遵守交通安全控制裝置」，並且在自駕系統「在交通安全控制裝置附近表現出意外行為」後不久就發生了事故。

4月NFIB小企業信心反彈

全國獨立企業聯合會(NFIB)表示，其4月小型企業樂觀指數反彈1.2點至89.7。該指數在3月跌至2012年12月以來的最低水準。22%業主表示通膨是經營業務時最重要的問題，比3月下降3個百分點。計畫漲價的企業比率下降7個百分點至26%，為2023年4月以來的最低水準。提高平均售價的比率下降3個百分點至25%。但漲價放緩的樂觀情緒因提高薪資福利 的業主比例上升而減弱。38%的業主表示增加薪資福利，與3月持平。

寶鹼今年奧運改推品牌廣告

寶鹼公司在2024年巴黎奧運 將不再推出向運動員母親致敬的催淚企業廣告。這家消費產品製造商是全球最大的廣告支出商之一，也是奧運會的贊助商，但在今年奧運會期間的行銷重點將是其個人品牌，包括幫寶適尿布、吉列刮鬍刀和愛麗兒洗滌劑。根據Wieden+Kennedy網站，這對寶鹼公司來說是一個重大轉變。之前的奧運廣告活動大多強調這家總部位於辛辛那提的公司的價值觀，引發人們的情感共鳴；並且其銷售額和瀏覽量方面表現十分成功。