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康卡斯特推出 串流服務套餐

財經新聞組／綜合報導

康卡斯特宣布將為其有線、寬頻和行動用戶推出串流媒體套餐，以折扣價將Peacock、NetflixApple TV+合併搭售。

康卡斯特在紐約舉行的 MoffettNathanson 媒體會議上宣布這一消息之際，各大媒體公司越來越朝向聯手推動串流媒體服務的用戶價值和訂閱量方向邁進。

迪士尼和華納兄弟探索公司本月8日已宣布推出兩者旗下串流媒體服務套餐：Disney+、Hulu和Max。

康卡斯特的報價遵循類似於Verizon的幾種搭售服務模式：其串流套餐服務將提供給現有的康卡斯特訂戶，這可能有助於刺激其付費電視訂戶增 加。

康卡斯特在4月25日發布的財報中表示，該公司第1季流失了48.7萬名有線電視客戶。

康卡斯特並未透露即將推出的串流套餐價格。Peacock訂閱方案起價為每月5.99元，今年夏天該價格將上漲至每月7.99元。康卡斯特寬頻客戶通常會在訂閱該公司的串流服務時獲得折扣。

Netflix套餐起價為每月6.99元；Apple TV+起價為每月9.99元。

康卡斯特執行長羅伯茲(Brian Roberts)表示：「60年來我們一直成功且富有創意地搭售影音。」「所以這只是最新的一種版本。我認為這將是一個非常吸引人的方案。」

Apple Netflix 迪士尼

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