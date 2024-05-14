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美國宣布對7大中製產品開徵及提高關稅 電動車拉高到100%

編譯任中原／綜合外電
拜登將於14日正式宣布對七大中製產品開徵及提高關稅。（路透）
拜登將於14日正式宣布對七大中製產品開徵及提高關稅。（路透）

白宮14日指出，將對中國製鋰電池、電動車、太陽能板、半導體、外科手術手套等產品提高關稅稅率，並對裝卸貨櫃用的橋式起重機、及注射品與針頭開徵關稅，各項產品的生效期分別從2024年到2026年開始，凸顯總統拜登在大選年強化國內重要製造業的企圖心。

目前這些產品一年的進口額約180億美元。拜登將於14日正式宣布上述措施。

中國的電動車關術稅率將提高三倍，從25%拉高到100%，額外還有美國對所有進口汽車課徵的2.5%關稅。

今年的鋰離子電動車電池關稅稅率將從7.5%大幅提高到25%，非電動車的鋰離子電池關稅稅率也提高到25%，但2026年後不再延續。電池零組件的關稅稅率今年也會從7.5%拉高到25%。傳統石墨和永久磁鐵關稅稅率2026年將從零提高到25%，只是特定其他關鍵礦物今年就會生效。

半導體稅率將在2025年前由25%提高到50%，太陽能電池（不管是否已組裝為模組）的關稅稅率也將從25%提高到50%。

裝卸貨櫃用的橋式起重機由零提高到25%，注射器與針頭關稅稅率今年從零提高到50%，特定的個人保護裝置（包括一些呼吸器和口罩）的技術稅率今年從零或7.5%拉高到25%，外科手術手套稅率將在2026年由7.5%提高到25%。

這是拜登主政以來對中國實施的最廣泛關稅措施，顯示他體認到對中國採取「鷹派」立場仍受選民歡迎。但拜登必須維持平衡，因為進一步擴大關稅範圍可能使通膨進一步升高，並引發中國的報復行動。

其中一些中國產品只占美國市場的一小部分，但拜登政府的目的是預防這些產品可能湧入美國。以半導體為例，美國擔心中國製造的舊世代晶片進軍美國，因為這些晶片仍是許多產業所需要的組件。

關稅 拜登 電動車

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