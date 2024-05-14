我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

加州Waymo自駕計程車高速上出事故 再引安全疑慮

迷因股捲土重來？ GameStop飆漲讓放空者慘賠10億

編譯劉忠勇／綜合外電
GameStop飆漲讓放空者慘賠10億美元。(美聯社)
GameStop飆漲讓放空者慘賠10億美元。(美聯社)

遊戲零售商GameStop周一股價飆漲74%，讓做空的投資人損失近10億美元，也帶動其他「迷因股」大漲，2021年交易「遊戲化」似有捲土重來之勢。

GameStop周一股價飆漲，是由本名為 Keith Gill的網紅 Roaring Kitty所引發。此人2021年曾帶動當沖客大軍追捧這檔遊戲股，一時轟動華爾街

他這次在X平台上發了一張圖片，圖中一個玩家從椅子前傾，似乎表示他在認真玩遊戲，這是 Roaring Kitty 2021年來在X平台上頭一次發文。

S3主管Ihor Dusaniwsky說：「在今天交易之前，這檔股票已有100/100的軋空評分，可料到會出現空頭回補。」

FactSet數據顯示，目前GameStop的空頭部位仍占流動在外股票24％以上。

據S3統計，若包括周一的損失，GameStop僅僅5月就讓放空者損失12.4億美元。

Dusaniwsky說：「與軋空相關的回補帶動GME進一步走高，但GME股價在30美元以上將成為另一個有力的做空價位，預料會有新的放空投資人加入。」GameStop周一收在30.45美元。

投資顧問 Long-Short Consulting 公司主任也是愛丁堡大學榮譽教授 James Clunie 接受MarketWatch訪問說：「看來是市場遊戲化的例子，「考量到 Roaring Kitty有本事串連交易者，跟進玩它一票不能說是不理性的交易。只是我很好奇，目前參與之中者有多少人在上一波還是賠了。」

股票社群平台Stocktwits周一在X平台發文說：「僅僅今天，迷因股增加超過60億美元的市值...」。

另一個迷因股寵兒AMC娛樂控股公司飆漲 78%，赫茲全球控股公司(Hertz Global)上漲12%，Plug Power上漲13%。

GameStop 投資 華爾街

上一則

蘋果Vision Pro傳將在美國以外市場開賣 中國消費者期待

下一則

台灣Foodpanda將以9.5億美元賣給Uber

延伸閱讀

軋空狂潮帶頭大哥回歸 1則貼文就讓GameStop飆漲40%

軋空狂潮帶頭大哥回歸 1則貼文就讓GameStop飆漲40%
泰乾旱祈雨抬「哆啦A夢」遊街 背後真相感人

泰乾旱祈雨抬「哆啦A夢」遊街 背後真相感人
巴菲特狠賣蘋果股票 上季一口氣大砍約13%持股

巴菲特狠賣蘋果股票 上季一口氣大砍約13%持股
長榮Hello Kitty機重返舊金山 4月底至6月有多個航班

長榮Hello Kitty機重返舊金山 4月底至6月有多個航班

熱門新聞

美國海鮮連鎖店紅龍蝦（Red Lobster）已考慮聲請破產，因為自從去年菜單上擺出20美元「鮮蝦無限供應」選項後，吸引太多食客前來挑戰，落得虧損下場。（美聯社）

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

2024-05-07 07:08
中國人民幣存款4月大減人民幣4兆元。（美聯社）

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

2024-05-12 10:17
特斯拉執行長馬斯克2023年5月訪北京時，特斯拉高級副總裁朱曉彤（圖最右者）與副總裁陶琳（右二）陪同。(路透)

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

2024-05-07 22:00
南韓難以打破低出生率的困境，到2044年人口預估將劇減近1,000萬人。 （美聯社）

低出生率依舊無解 這國20年內勞動人口恐銳減近千萬

2024-05-06 08:20
母親節前夕，五位經濟學家分享媽媽給她們最棒的財務忠告，這些叮嚀讓她們受用一輩子。路透

聽媽的話受用一生 5經濟學家分享母親財務智慧

2024-05-11 12:48
新款iPad Air有兩款尺寸，分別是11吋和13吋，起售價分別為599美元和799美元。（美聯社）

蘋果新款iPad Pro 首採OLED螢幕、M4晶片 價格曝光

2024-05-07 11:36

超人氣

更多 >
這3個地方 不要用銷帳卡

這3個地方 不要用銷帳卡
華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤

華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤
麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？

麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？
哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼
華女過街被撞飛身亡 路人護身報警 肇事駕駛鎖定西裔子

華女過街被撞飛身亡 路人護身報警 肇事駕駛鎖定西裔子