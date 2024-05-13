巴菲特旗下波克夏買了哪支神秘股票？ 巴隆周刊這樣猜

有「股神」之稱巴菲特旗下投資公司波克夏周三公布第1季持股變化時，可能透露自2023年下半年開始積累的「神秘」 股票。(路透)

「股神」巴菲特 旗下投資 公司波克夏 （Berkshire Hathaway）在周三公布第1季持股變化時，可能透露自2023年下半年開始積累的「神秘」 股票。

根據波克夏監管文件披露的訊息，巴隆周刊（Barron's）揣測，這很可能只有一支股票，而且是金融股，或許是貝萊德（BlackRock）、摩根士丹利（Morgan Stanley）， 又或者是安達（Chubb）。因為波克夏金融股持股的成本基礎在過去三季上升大約50億美元，另外兩類股票的成本基礎則下降。

50億美元的新持股，相對於波克大約3,700億美元股票投資組合的規模或者8,900億美元市值而言，其實不是很多，波克夏持有蘋果約1,450億美元，但市場高度關注巴菲特的一舉一動。

波克夏和其他機構投資人每季都要向美國證券交易委員會提交13-F文件，說明其持股變化。但在去年第4季的13-F文件裡，波克夏的「經理人省略了一項或多項持股，要求美國證券交易委員會給予保密處理」。波克夏也曾進行保密申報，包括2020年底買進雪佛龍（Chevron）和威瑞森電信（Verizon Communications）。

根據巴隆周刊，波克夏恐難再次獲得保密待遇，這意味此次提交的13-F會披露秘密持股，並回頭修改第3和第4季的申報內容。

摩根士丹利也許能吸引到巴菲特，這家公司的主要業務是財富管理，獲利對經濟環境的敏感度不會像銀行那麼高。摩根士丹利的股價約98美元，是2024年預期收益的14倍，收益率超過3%。

全球資產規模最大投資管理業者貝萊德在ETF和債券領域具領先地位，目前股價大約797美元，是2024年預期收益的19倍，收益率2.5%。不過，巴菲特買股傾向挑選本益比在15或更低的股票，貝萊德的價格對他來說可能太高。

安達是規模最大且經營最好的產險公司之一，目前股價約254美元，是2024年預期收益的12倍。

另有一支可能的保險股AIG，股價約79美元，是2024年預期收益的11倍。

Edward Jones分析師Jim Shanahan則猜測，線上經紀業務領先同業的嘉信理財（Charles Schwab）是正解。這支股票現在大約75美元，是2024年預期收益的20多倍。