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不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

加州Waymo自駕計程車高速上出事故 再引安全疑慮

財經簡訊

財經新聞組／整理

司機是員工 麻州告Uber和Lyft

Uber Technologies和Lyft將在美國接受麻州總檢察長提起的訴訟，這些共享出行公司被控將其司機錯誤地歸類為獨立承包商，而不是成本較高的員工。麻州總檢察長坎貝爾要求法官裁定，Uber和Lyft的司機是州法律規定的員工，有權享受最低工資、加班費和帶薪病假等福利。Uber和Lyft辯稱它們不是雇用司機的運輸公司，而是以其應用程式促進司機和潛在乘客之間聯繫的科技公司。

歐盟指定Booking為守門人

歐盟執委會將酒店預訂網站Booking.com指定為「守門人」，要求其承擔嚴格的歐盟義務；並已展開調查，以進一步確定社交媒體網絡X是否也應被納入。並補充說，線上廣告服務X Ads和TikTok Ads不符合《數位市場法案》(DMA)規定的「守門人」資格。DMA是針對科技巨頭市場主導地位的最嚴格法規之一，指定每月活躍用戶超過4500萬、市值超過750億歐元的企業為「守門人」。

嬌生將出售Kenvue所有持股

消費者健康產品公司嬌生公司提交文件表示，該公司將在債轉股交易中出售其分拆公司Kenvue的全部1.823億股股票。Kenvue在5月初公布的財報中，第1季獲利超越華爾街的預期，但表示將在全球裁員4%，並進行投資以發展其主要品牌。自從去年自嬌生公司分拆以來，這家泰諾(Tylenol)製造商一直專注於其15個優先品牌。

軟體商Squarespace私有化

軟體公司Squarespace與私募股權公司Permira達成一項價值約69億元的全現金交易，將被私有化而下市。Squarespace Inc.股東所持有的每股股票將獲得44元。該公司主要業務是幫助企業家在線上打造品牌和業務，兩年前以每股50元的價格直接上市。Squarespace董事會的一個特別委員會全面批准並推薦了該交易，隨後該交易獲得了董事會的一致批准。該交易預計將於第4季完成。

英美資源再拒必和必拓收購

必和必拓集團(BHP)表示，英美資源集團(Anglo American)拒絕修訂後的收購要約；該收購要約估值為340億英鎊、約合426.7億美元。英美資源集團4月拒絕了必和必拓390億美元的全股票收購提議，指稱其為機會主義且嚴重低估了其前景。

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