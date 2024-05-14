高利率抑通膨 Fed不放棄等待

高利率若壓不住通膨，聯準會可能會繼續觀望下去。（美聯社）

幾位聯準會 (Fed)官員在最近評論中表示，過去兩年的大幅升息 可能需要比之前預期更長的時間才能降低通膨，代表今年如果真有降息，次數也可能很少。

聯準會政策制訂者和部分經濟學家表達的一個主要擔憂是，借貸成本上升的影響並不像教科書所暗示的那麼大。例如，根據政府數據，雖然聯準會大幅升息，美國人整體上用於支付利息的收入並沒有比幾年前多出多少。這意味著更高的利率 可能不會對限制許多美國人的支出，或對抑制通貨膨脹產生太大作用。

雖然利率偏高，去年第4季美國人用於支付債務利息和本金的金額平均僅占稅後收入的9.8%。聯準會開始升息的2年前，支出占比為9.5%，處於歷史低點。

為什麼沒有增加更多？過去15年數百萬美國屋主以非常低的利率進行房貸再融資，當時關鍵利率維持在接近零的水平。因此他們的房貸還款很低，而且他們的財務狀況基本上沒有受到聯準會政策的影響。還清車貸或在利率上漲之前申請低利率5年期車貸的消費者，也沒有感受到什麼影響。

根據抵押貸款巨頭房地美(Freddie Mac)的數據，30年期房貸平均利率接近7.1%。但所有未償還房貸平均利率僅有3.8%，與聯準會開始升息時的3.3%相比並沒有高出多少。新利率與平均未償還利率之間的差距，是1980年代以來的最高水準。許多大企業在聯準會開始升息之前也鎖定低利率，進一步限制了借貸成本上升的影響。

不過隨著越來越多人認輸並購屋，即使房貸利率更高，借貸成本最終也會開始上升。隨著時間演進，隨著低利貸款的到期，更多企業終將不得不以更高的利率借款。現狀維持地越久，就越有人等不及。如果聯準會能夠等待消費者退出，這將是一種讓『更長更久』效應移轉至經濟面的方式。