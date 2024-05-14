我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

加州Waymo自駕計程車高速上出事故 再引安全疑慮

高利率抑通膨 Fed不放棄等待

財經新聞組／綜合報導
高利率若壓不住通膨，聯準會可能會繼續觀望下去。（美聯社）
高利率若壓不住通膨，聯準會可能會繼續觀望下去。（美聯社）

幾位聯準會(Fed)官員在最近評論中表示，過去兩年的大幅升息可能需要比之前預期更長的時間才能降低通膨，代表今年如果真有降息，次數也可能很少。

聯準會政策制訂者和部分經濟學家表達的一個主要擔憂是，借貸成本上升的影響並不像教科書所暗示的那麼大。例如，根據政府數據，雖然聯準會大幅升息，美國人整體上用於支付利息的收入並沒有比幾年前多出多少。這意味著更高的利率可能不會對限制許多美國人的支出，或對抑制通貨膨脹產生太大作用。

雖然利率偏高，去年第4季美國人用於支付債務利息和本金的金額平均僅占稅後收入的9.8%。聯準會開始升息的2年前，支出占比為9.5%，處於歷史低點。

為什麼沒有增加更多？過去15年數百萬美國屋主以非常低的利率進行房貸再融資，當時關鍵利率維持在接近零的水平。因此他們的房貸還款很低，而且他們的財務狀況基本上沒有受到聯準會政策的影響。還清車貸或在利率上漲之前申請低利率5年期車貸的消費者，也沒有感受到什麼影響。

根據抵押貸款巨頭房地美(Freddie Mac)的數據，30年期房貸平均利率接近7.1%。但所有未償還房貸平均利率僅有3.8%，與聯準會開始升息時的3.3%相比並沒有高出多少。新利率與平均未償還利率之間的差距，是1980年代以來的最高水準。許多大企業在聯準會開始升息之前也鎖定低利率，進一步限制了借貸成本上升的影響。

不過隨著越來越多人認輸並購屋，即使房貸利率更高，借貸成本最終也會開始上升。隨著時間演進，隨著低利貸款的到期，更多企業終將不得不以更高的利率借款。現狀維持地越久，就越有人等不及。如果聯準會能夠等待消費者退出，這將是一種讓『更長更久』效應移轉至經濟面的方式。

利率 聯準會 升息

上一則

迷因股再起 GameStop飆升74%

下一則

日銀放鷹 削減購債規模

延伸閱讀

Fed傳聲筒：房租居高不下 將大大削減央行降息理由

Fed傳聲筒：房租居高不下 將大大削減央行降息理由
抗通膨首選？Nvidia超猛 開始搶了黃金的光彩

抗通膨首選？Nvidia超猛 開始搶了黃金的光彩
擔憂通膨 消費者信心指數降至半年新低

擔憂通膨 消費者信心指數降至半年新低
學貸利率7月恐飆至6.5% 16年新高

學貸利率7月恐飆至6.5% 16年新高

熱門新聞

美國海鮮連鎖店紅龍蝦（Red Lobster）已考慮聲請破產，因為自從去年菜單上擺出20美元「鮮蝦無限供應」選項後，吸引太多食客前來挑戰，落得虧損下場。（美聯社）

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

2024-05-07 07:08
中國人民幣存款4月大減人民幣4兆元。（美聯社）

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

2024-05-12 10:17
特斯拉執行長馬斯克2023年5月訪北京時，特斯拉高級副總裁朱曉彤（圖最右者）與副總裁陶琳（右二）陪同。(路透)

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

2024-05-07 22:00
南韓難以打破低出生率的困境，到2044年人口預估將劇減近1,000萬人。 （美聯社）

低出生率依舊無解 這國20年內勞動人口恐銳減近千萬

2024-05-06 08:20
母親節前夕，五位經濟學家分享媽媽給她們最棒的財務忠告，這些叮嚀讓她們受用一輩子。路透

聽媽的話受用一生 5經濟學家分享母親財務智慧

2024-05-11 12:48
新款iPad Air有兩款尺寸，分別是11吋和13吋，起售價分別為599美元和799美元。（美聯社）

蘋果新款iPad Pro 首採OLED螢幕、M4晶片 價格曝光

2024-05-07 11:36

超人氣

更多 >
這3個地方 不要用銷帳卡

這3個地方 不要用銷帳卡
華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤

華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤
麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？

麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？
哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼
華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…