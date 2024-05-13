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Fed抗通膨 最後一哩路難行

編譯任中原／綜合報導
聯準會主席鮑爾。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2024-05-13，數位典藏序號：20230921062312934】
聯準會主席鮑爾。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2024-05-13，數位典藏序號：20230921062312934】

美國本周數據預料將顯示4月核心通膨持續降溫，但可能只會讓美國聯準會（Fed）稍感寬心，因為經濟學者普遍預期居住成本仍相當頑強，顯示Fed抗通膨的「最後一哩路」難行，也使降息的時間延後。

美國15日將公布4月消費者物價指數（CPI），預料將年升3.4%，比3月的3.5%回落，核心CPI年升率也將略降0.2個百分點至3.6%，為三年來最低，月升幅也將降至0.3%，是六個月來升幅首次下降。

此外，Fed主席鮑爾將於台灣時間14日晚間10時在阿姆斯特丹發表談話，美國同日也將公布4月生產者物價指數（PPI）。

不過，居住成本一直是近年來通膨居高的元兇之一，不但大幅上升，而且占CPI的權重高達三分之一，占個人消費支出（PCE）平減指數的權重約六分之一。

Fed今年一直未改變降息的路徑的主因，為Fed預期房租終將帶動居住成本下降，但在苦等一年半後房租卻都未明顯下降，一些專家擔憂這項預期可能落空，因為住宅市場的動能正在轉變。

居住成本並非依據房價計算，而是以房租及屋主約當租金（OER）為基礎，由於每年只有少數租約到期更新，因此房租下降的速度相對較慢。居住成本下降緩慢，是近月來核心通膨止降的主因。

許多經濟學者仍認為居住類通膨下降只是時間問題，因為新租約的房租升幅從兩年前就開始減緩；而時間之所以延後，是因為租房者多，買房者少，使房租欲小不易，但經濟學者認為房租翻升的機率不大。

但一些專家懷疑居住成本升幅會如預期般下降，因為房租通常對工資及所得相當敏感；只要工資及所得穩健增加，房租升幅也不會減緩多少。

美國CPI項目共分成產品、居住及非居住服務等三大類。在新冠疫情爆發前，核心通膨率通常都略低於2%；其中產品類升幅約為負1%，居住類為2.5%~3.5%，其他服務則略高於2%。去年通膨減緩，主要是因為產品類回降到疫情之前的趨勢水準。核心通膨率要回到2%，服務類升幅須目前的3.5%降到3%。

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