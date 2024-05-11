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美國麥當勞擬推5美元超值套餐 搶抓精打細算消費者的心

編譯易起宇／綜合外電
為了吸引精打細算的消費者，美國麥當勞計劃推出5美元超值套餐。 路透
為了吸引精打細算的消費者，美國麥當勞計劃推出5美元超值套餐。 路透

美國麥當勞正計劃推出5美元套餐，希望能夠藉此吸引精打細算的消費者回來。

彭博資訊報導，據匿名人士表示，這個套餐可能包括一份麥香雞或麥克雙牛堡，再加上薯條和飲料；據紐約郵報報導，在紐約時代廣場，光一份麥香雞就要價5.59美元，整份套餐單點更要13.47美元，5美元等於接近是37折的價格。

在該公司的第1季財報會上，執行長坎普辛斯基表示，鑑於對價格挑剔的顧客愈來愈多，麥當勞必須「集中專注在可負擔能力」。

他說，「我們現在在美國缺少的，就是一個全國性的促銷方案」，這讓分析師好奇他將怎麼提供。麥當勞第1季財報結果不如市場預期。

在彭博率先報導這項消息後，麥當勞股價10日最高大漲2.7%，漲幅達去年1月來最大。溫蒂漢堡下跌3.7%，漢堡王母公司下跌1.3%。

在多年來銷售和客流量呈現強勁結果後，麥當勞如今正嘗試挽回低收入消費者，這些人占該公司客群的很大一部分。

坎普辛斯基會在最近一次財報會上抱怨公司只提供地方促銷，而沒有全國性優惠活動，是因為其他競爭者都在做，例如漢堡王推出限時的5美元雙主餐，溫蒂也推出3美元的雙主餐早餐組合。

專注餐飲業的Kalinowski股票研究公司執行長卡利諾斯基說：「麥當勞近年來的銷售成績已強勁到它們其實不太需要。如今消費者透過行動展現出甚至比六個月前還要強的優惠需求，麥當勞也正跟著與時俱進。」

麥當勞 漢堡王 低收入

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