Fed官員：肯定降息 時機未定

亞特蘭大Fed行長博斯蒂克接受《路透》採訪時表示，即使政策寬鬆的時機和程度不確定，而且通膨進一步下降的速度緩慢，聯準會今年仍可能降息。他在聯準會政策會議之後的首次公開評論中表示，「我仍然相信」今年利率可以降低，即使第1季物價上漲速度似乎遠高於聯準會2%的目標。他仍然認為今年底前可能只會降息25個基點，而且現在的重點不再是2024年政策利率可能下降多少，而是更加關注確定降息的正確時機。

FDA月底准駁莫德納RSV疫苗

莫德納(Moderna)表示，由於「行政限制」，美國食品和藥物管理局(FDA)已將其呼吸道合胞病毒(RSA)疫苗的批准順延到5月底。FDA原本預計將於12日就RSV疫苗做出決定。該生物技術公司在新聞稿中表示，FDA尚未向莫德納通報任何與該疫苗的安全性、有效性或品質相關等可能妨礙其批准的問題。其RSV疫苗仍將在6月26日至27日的會議上接受疾病管制與預防中心(CDC)顧問小組的審查。該小組將會投票決定是否建議批准疫苗使用和目標受眾。

NHTSA調查福特20萬輛卡車

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA) 表示，在收到有關柴油洩漏可能導致起火的投訴後，將開始對21萬960輛福特汽車進行初步評估。NHTSA旗下缺陷調查辦公室(ODI)已收到27起投訴，其中包括12起火報告和總共4起受傷報告，並將對2015-2021年型號的福特F-250、350、450和配備6.7L柴油引擎的550超級重卡進行調查。該機構表示，車輛二次燃油濾清器的破裂可能會導致起火，因為濾清器靠近高熱源，有可能發生自燃熱事件和火災。

傳OpenAI 將推出AI搜尋引擎

知情人士透露，OpenAI計劃於13日發布其人工智慧(AI)驅動的搜尋產品，從而加強與搜尋之王谷歌競爭。雖然公告日期可能會發生變化，但之前並未報導。根據《彭博》和《The Information》報道，微軟支持的OpenAI正在開發一款搜尋產品，有可能與Alphabet旗下的谷歌以及資金雄厚的AI搜尋新創公司Perplexity競爭。該產品可能會在谷歌年度I/O大會14日開始前一天發布；預計谷歌將在會上推出一系列AI相關產品。