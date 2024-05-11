我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強烈太陽風暴抵達地球 北加佛利蒙可以看到極光

北加東灣沃爾瑪關閉 華人搶5折出清品

消費強勁？恐是先買後付假象

財經新聞組／綜合報導
先買後付大行其道，創造出消費強勁的假象。（美聯社）
先買後付大行其道，創造出消費強勁的假象。（美聯社）

高利率似乎並未給美國人消費帶來太大阻力，原因可能是一些「幽靈債務」支撐了開支，但同時也埋下了禍患的種子。

日益流行的「先買後付」(Buy Now, Pay Later，簡稱BNPL)模式創造了大量隱性債務，讓聯準會華爾街越來越難以掌握實際經濟狀況，影響了經濟學家對經濟前景和利率軌跡的判斷。

BNPL允許消費者先享受後付款。由於各平台未公布數據，因此無從計算BNPL債務規模到底多大。

根據Adobe Analytics估算，第1季美國網購BNPL貸款消費約192億元，較去年同期成長12.3%。

哈里斯民調(Harris Poll)數據顯示，43%的BNPL用戶拖欠付款，28%因使用這些平台而拖欠其他債務。中產階層家庭也大量依賴這些服務；民調顯示，42%年收入超10萬元家庭的BNPL還款出現逾期。

在使用BNPL的受訪者中，超過半數表示BNPL讓他們購買了超過自己支付能力的東西；而近四分之一承認他們的BNPL消費已經「失控」。調查還發現，23%的用戶表示，如果不分期付款就無法負擔大部分的購物支出；而超過三分之一的用戶是在信用卡透支後才求助於BNPL服務。

長期以來，BNPL服務平台一直拒絕與美國三大徵信機構合作，披露這些幽靈貸款的數據，聲稱後者無法妥善處理這些小額貸款數據，公開資訊可能會損害消費者信用評分。

尤其關鍵的是，BNPL的不透明可能已經誤導了聯準會和華爾街分析師對美國經濟形勢的判斷。通膨居高不下，大多數傳統經濟指標都指向美國消費動能不足；但現實卻恰恰相反，以至於經濟學家和交易員不得不一再推翻對經濟成長放緩和聯準會降息的預測。

強勁的消費者支出和低失業率使許多經濟學家相信美國消費者韌性十足，但實情是民眾可能只是用未被納入統計數據的幽靈貸款來消費。

貸款 聯準會 華爾街

上一則

日本消費疲軟 牽動利率決策

下一則

台首季實質薪資 連3年落入負成長

延伸閱讀

太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報…美國可見「極光」

太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報…美國可見「極光」
美宣布：對烏克蘭新增4億美元軍事援助

美宣布：對烏克蘭新增4億美元軍事援助
走線激增 遣返非法中國移民 美中悄悄恢復合作

走線激增 遣返非法中國移民 美中悄悄恢復合作
調查川普支持率 成美國民調機構近年來困擾問題

調查川普支持率 成美國民調機構近年來困擾問題

熱門新聞

美國海鮮連鎖店紅龍蝦（Red Lobster）已考慮聲請破產，因為自從去年菜單上擺出20美元「鮮蝦無限供應」選項後，吸引太多食客前來挑戰，落得虧損下場。（美聯社）

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

2024-05-07 07:08
巴菲特旗下波克夏公司3月底現金水位升至1890億美元的創紀錄水準。(路透)

波克夏現金水位創新高 分析：巴菲特看空股市 等大跌30%再出手

2024-05-05 21:17
特斯拉執行長馬斯克2023年5月訪北京時，特斯拉高級副總裁朱曉彤（圖最右者）與副總裁陶琳（右二）陪同。(路透)

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

2024-05-07 22:00
南韓難以打破低出生率的困境，到2044年人口預估將劇減近1,000萬人。 （美聯社）

低出生率依舊無解 這國20年內勞動人口恐銳減近千萬

2024-05-06 08:20
葛洛斯（Bill Gross）預期，美國10年期公債殖利率未來12個月將漲破5%。(路透)

昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%

2024-05-02 22:38
美債上周五的漲勢恐因本周拍賣1250億美元公債而有撞牆風險。（路透）

美債漲勢恐好景不長 本周拍賣會將檢驗長債需求

2024-05-05 20:13

超人氣

更多 >
郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤
110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物
現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普

現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普
Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光

Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光
美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報