消費強勁？恐是先買後付假象

先買後付大行其道，創造出消費強勁的假象。（美聯社）

高利率似乎並未給美國人消費帶來太大阻力，原因可能是一些「幽靈債務」支撐了開支，但同時也埋下了禍患的種子。

日益流行的「先買後付」(Buy Now, Pay Later，簡稱BNPL)模式創造了大量隱性債務，讓聯準會 和華爾街 越來越難以掌握實際經濟狀況，影響了經濟學家對經濟前景和利率軌跡的判斷。

BNPL允許消費者先享受後付款。由於各平台未公布數據，因此無從計算BNPL債務規模到底多大。

根據Adobe Analytics估算，第1季美國網購BNPL貸款 消費約192億元，較去年同期成長12.3%。

哈里斯民調(Harris Poll)數據顯示，43%的BNPL用戶拖欠付款，28%因使用這些平台而拖欠其他債務。中產階層家庭也大量依賴這些服務；民調顯示，42%年收入超10萬元家庭的BNPL還款出現逾期。

在使用BNPL的受訪者中，超過半數表示BNPL讓他們購買了超過自己支付能力的東西；而近四分之一承認他們的BNPL消費已經「失控」。調查還發現，23%的用戶表示，如果不分期付款就無法負擔大部分的購物支出；而超過三分之一的用戶是在信用卡透支後才求助於BNPL服務。

長期以來，BNPL服務平台一直拒絕與美國三大徵信機構合作，披露這些幽靈貸款的數據，聲稱後者無法妥善處理這些小額貸款數據，公開資訊可能會損害消費者信用評分。

尤其關鍵的是，BNPL的不透明可能已經誤導了聯準會和華爾街分析師對美國經濟形勢的判斷。通膨居高不下，大多數傳統經濟指標都指向美國消費動能不足；但現實卻恰恰相反，以至於經濟學家和交易員不得不一再推翻對經濟成長放緩和聯準會降息的預測。

強勁的消費者支出和低失業率使許多經濟學家相信美國消費者韌性十足，但實情是民眾可能只是用未被納入統計數據的幽靈貸款來消費。