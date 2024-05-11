企業買庫藏股 美股添動能

美企今年來大舉支出實施庫藏股，為美國股市帶來額外動力。（路透）

美國企業現在對未來展望感覺良好，因而不吝於大舉支出，實施庫藏股計畫，這為美國股市帶來額外動力。

道瓊社報導，根據Birinyi Associates彙編的數據，在截至6日已公布第1季財報的史坦普500 指數成分股中，已買回的庫藏股規模合計達到1,812億美元。此一規模比去年同期增加16%。美銀證券8日在另一份研究報告中表示，企業買回自家股票的步調，已連續第九周比以往更活躍。

帶領這波庫藏股行動的是大型科技公司，例如臉書母公司Meta Platforms，第1季執行庫藏股145億美元，比去年同期增加約50億美元。而蘋果公司、Netflix和輝達（Nvidia）、富國銀行、重機具製造商卡特彼勒（Caterpillar，又稱開拓重工）等業者，都提高了庫藏股規模。

預料美企還會延續這類庫藏股計畫，例如蘋果上周宣布將執行1,100億美元庫藏股計畫。根據Birinyi的數據，今年迄今共有443家公司宣布買回自家股票計畫，比去年同期的378家還多。

投資 人正把美企擴大庫藏股的行動，視為是企業高層主管對展望信心提升的訊號，儘管各界持續擔憂經濟可能走軟，或利率 可能會維持在高檔更久。

Birinyi Associates總裁魯賓表示：「美國企業界認為它們的基本面沒有問題。它們不擔心利率，也不擔心資產負債表。」「如果最了解這些公司的人都對購買自家股票有信心，我為什麼要沒信心呢？」

史坦普500指數今年來累計上漲9.3%，其中包含5月迄今為止3.5%的漲幅，這是自2009年以來歷年5月同期最大漲幅。

在2023年，美國史坦普500指數成分企業的庫藏股規模減少14%，這是自2008年全球金融危機以來的第二大年度降幅，當時人們擔心高利率可能使經濟陷入衰退。至於2022年，一些企業當時大買庫藏股，趕在新的1%庫藏股稅率制度在2023年生效前行動。高盛分析師預估，史坦普500指數成分企業今年的庫藏股執行總額，將達到9,250億美元，2025年將達到1.075兆美元，年增幅分別為13%和16%。

投資人很樂見企業實施庫藏股，因為這可以降低在外流通股數，提高公司的每股盈餘數字。Meta在2月公布500億美元的庫藏股計畫後，股價曾大漲23%，創近十年來最大單日漲幅。

企業大規模實施庫藏股，會讓自家股票變得更有吸引力，但有些投資人認為，這是事業趨緩的訊號，因為快速成長的企業通常會把他們的現金投入擴大營運。