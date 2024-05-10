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美股最錢線/Fed看跌期權恐引發崩盤

財經新聞組／綜合報導

華爾街長期多頭、投資諮詢公司Yardeni Research總裁亞德尼(Ed Yardeni)警告，聯準會引發美股崩盤的風險越來越大。

他在最新報告中解釋，聯準會主席鮑爾上個月表示，下一個利率決定很可能是降息而不是升息，因此「聯準會看跌期權」(Fed Put)又重回市場。

他寫道，「投資人預期聯準會將以寬鬆政策將及早扼殺衰退，這意味著聯準會局看跌期權回歸。它的確可以降低經濟衰退和熊市的風險，但卻會增加股市崩盤的風險。」

所謂聯準會看跌期權是指鮑爾採取類似賣出史坦普500指數看跌期權的策略，相當於為風險資產設定一個底價保障。為了實現這樣的保障，聯準會傳達出偏向鴿派的未來政策指導訊號：一旦經濟顯露出疲軟跡象，就準備積極放寬貨幣政策；反之，在經濟成長或通膨回升時，就不打算收緊貨幣政策。

在這種情形下，投資人對聯準會通過降息來防範潛在衰退的預期，都可能會釋出一波新的信念，推動美股從目前水平大幅走高。

亞德尼說，「預計今年不會出現聯準會被迫採取寬鬆貨幣政策來應對的衰退。但由於部分投資人認為這種情況可能發生，聯準會看跌期權又回來了。隨之而來的是股市崩盤的風險不斷增加。」

在美股第1季業績優於預期後，獲利預期繼續上升，這讓亞德尼對美股前景更加樂觀。但同時他也更擔心，美股無法持續走升的潛在風險。

亞德尼解釋：「正如過去所觀察的，如果經濟衰退的可能性很低，那麼史指的獲利預期是實際獲利結果的一個非常好的領先指標。長期來看，不斷成長的獲利最終會推動股價走高。」

他說，「但股市融漲的風險與股市拋售的風險同時增加，因為股市融漲很少會持續下去，通常很快就會出現迅速而痛苦的下跌。」（財經新聞組）

聯準會 美股 投資

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