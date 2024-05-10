Coach母公司調降銷售預期

Coach手袋製造商Tapestry調降全年銷售預期，且第3季營收未達預期，代表北美和中國對其手袋和配件的需求仍將疲軟。不過該公司上季獲利超過預期。占2023年營收61%的北美地區營收本季下降3%，而大中華區銷售額下降2%。截至3月30日當季其淨銷售額為14.8億元，低於分析師平均預期的15億元。調整後每股獲利82分，高於預期的67分。預計2024財年營收將超過66億元，低於先前約67億元的預期，但維持每股4.2至4.25元的獲利財測。

谷歌收購HubSpot談判順利

知情人士透露，Google母公司Alphabet Inc.收購行銷軟體供應商HubSpot Inc.的談判一直進行順利。Alphabet已與HubSpot討論了潛在交易條款。若交易成功，該案將躋身今年最大的收購交易。Alphabet收購HubSpot將可填補其業務上的空白，幫助Alphabet與市場的其他參與者如微軟 公司、甲骨文和Salesforce競爭。HubSpot股價過去12個月上漲約32%，市值達到300億元。

需求軟 Tower半導體營收減

總部位於以色列的合約晶片 製造商Tower Semiconductor第1季營收下降7%，反映出工業和汽車產業的需求疲軟。過去幾季，半導體公司正面臨供應過剩的問題，因為它們專注於清理汽車業的過多庫存。這對像Tower這樣生產模擬、混合訊號晶片和感測器技術的公司造成了損害。Tower Semiconductor截至3月31日當季營收為3.27億元，年減7%。預計第2季營收為3.5億元，上下誤差5%。第1季調整後獲利每股46分，高於LSEG調查分析師預期的每股39分。

電玩平台Roblox降預訂財測

Roblox調降全年預訂量財測，顯示在經濟前景不確定和通膨水平升高的情況下，人們正在減少在電玩平台上的支出。財測調降也反映出遊戲產業最新的悲觀報告。該產業今年已解雇數百名員工並關閉了工作室，以應對需求下降。Roblox目前預計全年預訂金額將在40至41億元之間，低於先前預測的41.4至42.8億元。其第2季預訂量預測為8.7至9億元，也低於預期。該公司對第2季財測較為保守，因為與去年第2季相比，今年第1季正值復活節 假期，該平台的參與度較高。