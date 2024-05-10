我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

康乃爾大學校長也宣布卸任 半年來第3位常春藤校長下台

大選風險 高盛：若贏家遲遲無法出爐 市場波動率陡增

財經簡訊

財經新聞組／整理

Coach母公司調降銷售預期

Coach手袋製造商Tapestry調降全年銷售預期，且第3季營收未達預期，代表北美和中國對其手袋和配件的需求仍將疲軟。不過該公司上季獲利超過預期。占2023年營收61%的北美地區營收本季下降3%，而大中華區銷售額下降2%。截至3月30日當季其淨銷售額為14.8億元，低於分析師平均預期的15億元。調整後每股獲利82分，高於預期的67分。預計2024財年營收將超過66億元，低於先前約67億元的預期，但維持每股4.2至4.25元的獲利財測。

谷歌收購HubSpot談判順利

知情人士透露，Google母公司Alphabet Inc.收購行銷軟體供應商HubSpot Inc.的談判一直進行順利。Alphabet已與HubSpot討論了潛在交易條款。若交易成功，該案將躋身今年最大的收購交易。Alphabet收購HubSpot將可填補其業務上的空白，幫助Alphabet與市場的其他參與者如微軟公司、甲骨文和Salesforce競爭。HubSpot股價過去12個月上漲約32%，市值達到300億元。

需求軟 Tower半導體營收減

總部位於以色列的合約晶片製造商Tower Semiconductor第1季營收下降7%，反映出工業和汽車產業的需求疲軟。過去幾季，半導體公司正面臨供應過剩的問題，因為它們專注於清理汽車業的過多庫存。這對像Tower這樣生產模擬、混合訊號晶片和感測器技術的公司造成了損害。Tower Semiconductor截至3月31日當季營收為3.27億元，年減7%。預計第2季營收為3.5億元，上下誤差5%。第1季調整後獲利每股46分，高於LSEG調查分析師預期的每股39分。

電玩平台Roblox降預訂財測

Roblox調降全年預訂量財測，顯示在經濟前景不確定和通膨水平升高的情況下，人們正在減少在電玩平台上的支出。財測調降也反映出遊戲產業最新的悲觀報告。該產業今年已解雇數百名員工並關閉了工作室，以應對需求下降。Roblox目前預計全年預訂金額將在40至41億元之間，低於先前預測的41.4至42.8億元。其第2季預訂量預測為8.7至9億元，也低於預期。該公司對第2季財測較為保守，因為與去年第2季相比，今年第1季正值復活節假期，該平台的參與度較高。

晶片 復活節 微軟

上一則

特斯拉人力緊縮 還沒結束

下一則

蘋果股價能漲20%以上？多頭分析師：別小看iPhone潛力

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
安謀財測失色 上季財報表現優預期也不管用 盤後股價跳水跌10%

安謀財測失色 上季財報表現優預期也不管用 盤後股價跳水跌10%
投資AI有成 湯森路透Q1營收超預期 並調高全年財測

投資AI有成 湯森路透Q1營收超預期 並調高全年財測
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

美國海鮮連鎖店紅龍蝦（Red Lobster）已考慮聲請破產，因為自從去年菜單上擺出20美元「鮮蝦無限供應」選項後，吸引太多食客前來挑戰，落得虧損下場。（美聯社）

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

2024-05-07 07:08
葛洛斯（Bill Gross）預期，美國10年期公債殖利率未來12個月將漲破5%。(路透)

昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%

2024-05-02 22:38
巴菲特旗下波克夏公司3月底現金水位升至1890億美元的創紀錄水準。(路透)

波克夏現金水位創新高 分析：巴菲特看空股市 等大跌30%再出手

2024-05-05 21:17
特斯拉執行長馬斯克2023年5月訪北京時，特斯拉高級副總裁朱曉彤（圖最右者）與副總裁陶琳（右二）陪同。(路透)

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

2024-05-07 22:00
南韓難以打破低出生率的困境，到2044年人口預估將劇減近1,000萬人。 （美聯社）

低出生率依舊無解 這國20年內勞動人口恐銳減近千萬

2024-05-06 08:20
美債上周五的漲勢恐因本周拍賣1250億美元公債而有撞牆風險。（路透）

美債漲勢恐好景不長 本周拍賣會將檢驗長債需求

2024-05-05 20:13

超人氣

更多 >
紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮
員工推薦 Target最值得買的5商品

員工推薦 Target最值得買的5商品
「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議

「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議
「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境

「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境
華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走