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管制降級 大麻業者看好錢景

財經新聞組／綜合報導
大麻重新分級，將使該產業重獲活水。（路透）
大麻重新分級，將使該產業重獲活水。（路透）

根據最新報導，美國緝毒署(DEA)正準備將大麻重新歸類為危險性較低的藥物。大麻企業執行長們表示，這「歷史性的一刻」已經等待很久了。

報導指出，DEA提案將大麻從與古柯鹹、芬太尼和海洛因並列的一級麻醉品重新分類為三級麻醉品，與k他命、可待因和類固醇並列。

該提案仍需要經過漫長過程才能最終確定。雖然這並不會使大麻在美國全面合法化，但聯邦對大麻的重新分類一直是大麻產業的長期目標。

Curaleaf執行長達林(Matt Darin)指出：「向前邁出的任何一步都肯定有助於大麻的正常化，並向立法者表明它得到廣泛的支持。」「雖然這肯定與大麻銀行改革和其他立法行動不同，但這絕對向華府發出一個訊號，即聯邦政府承認大麻具有藥用價值，它最終應該像其他行業一樣受到監管。」

Trulieve執行長瑞佛斯(Kim Rivers)強調，在拜登總統和美國食品和藥物管理局(FDA)要求檢討大麻的定位後，DEA的決定代表了在這個問題上取得了進展。

他說，「FDA的調查結果證實大麻在許多方面都比酒精更安全。」「在考慮對大麻業進行額外的監管和政策變化時，這確實是關鍵的第一步。」

越來越多州支持大麻合法化。目前，娛樂性大麻在24個州合法，醫療用途在38個州合法。

如果大麻被重新歸類為附表三麻醉品，企業將立即有更多投資研發的機會。

例如，大麻業者的業務將不再受第280E條的約束。該條款是IRS稅法之一，限制了扣除額並提高有效稅率。達林解釋，將這些資金重新投入到業務中，可以使該行業對機構投資人和製藥公司更具吸引力。

瑞佛斯則表示，重新分類可能有助於使大麻產業的銀行業務規範化，幫助其獲得貸款並擺脫靠現金經營業務的方式。有助小型企業和少數族裔企業繼續發展。

大麻合法化 投資 FDA

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