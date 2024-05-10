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大選風險 高盛：若贏家遲遲無法出爐 市場波動率陡增

廉價品需求推動 線上零售額增7%

財經新聞組／綜合報導

Adobe Analytics發布報告指出，受雜貨和廉價非必需品強勁需求的推動，今年1至4月美國線上零售額成長約7%。

過去幾個月，消費者可自由支配支出一直備受關注，因為黏性通膨迫使各種類別的購物者轉而購買更實惠的產品。

根據Adobe數據，今年前4個月食品雜貨和個人護理等類別中最便宜產品的銷售比率增加，而最昂貴產品的占比所下降，代表消費者尋找更便宜的替代品。例如，最便宜雜貨的占比從2019年1月的36%上升到2024年4月的48%。

隨著消費者應對宏觀經濟環境的不確定，包括沃爾瑪目標百貨在內的大型零售商都對今年做出保守的預測，它們也都推出價格分別低於5元和10元的平價自有品牌食品品牌。

Adobe Analytics主任潘迪亞(Vivek Pandya)表示，「我們看到消費者在一定程度上減少消費，在最便宜的商品上花更多的錢，這有助於各商品類別保持韌性並持續的支出；但它也反映消費者必須管理他們在住房、汽油方面經歷的通貨膨脹。」

2024年1至4月期間的線上支出總額增至3316億元，而去年同期為3098億元。其中食品雜貨支出增幅最高，達15.7%。

Adobe預計2024年上半年線上支出將超過5000億元，年增6.8%。

目標百貨 沃爾瑪 零售商

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