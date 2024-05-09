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限制企業對中國投資 商務部長雷蒙多：料年底落實措施

記者謝守真／即時報導
美國商務部長雷蒙多預期，對中國投資限制規則年底前將完成，並透露華府可能禁止中國連網車輛進口。(美聯社)
美國商務部長雷蒙多預期，對中國投資限制規則年底前將完成，並透露華府可能禁止中國連網車輛進口。(美聯社)

美國商務部雷蒙多在當地時間5月8日出席美國國會眾議院撥款委員會聽證會時明確指出，預料華府今年底可落實針對美國企業赴華投資的限制措施，並且同一時間料將完成人工智慧（AI）等領域的對華投資限制的規則制定，不能讓美國的資金及技術被用於中國軍事現代化。她再次強調，要告訴半導體企業，不能把晶片賣給中國，「國家安全優先於商業利益」。

路透指出，雷蒙多在美國國會聽證會上稱，預期美國財政部可於今年底落實對華限制措施細節，而商務部將協助落實涉及AI的限制措施。她並指，商務部建立工作團隊，以研究落實有關安排的細節，尋求國會同意撥款500萬美元支持相關工作，包括購置資訊設備。

據了解，美國總統拜登去年8月簽署行政命令，要求財政部制訂措施，以限制美國企業在三個範疇向中國企業進行投資，用來推動相關政策發展。其中，上述三個範疇分別為半導體及微電子、量子資訊科技及AI系統。雷蒙多對此表示，商務部正協助財政部弄清楚人工智能的哪些部分和哪些類型的企業應受到關注，預期規則的制定會在年底前完成。

雷蒙多表示，美方擔心中國的網聯汽車可能會收集大量關於美國人的數據，「包括他們是誰，他們在車裡說了什麼，他們去哪裡，他們的駕駛模式」。美國需要更加認真地對待中國網聯汽車，以及其他技術問題帶來的威脅，還有可能採取「極端行動」限制或禁止進口這些汽車，以免美國公民的數據外洩。

雷蒙多進一步透露，華府可能將禁止具無線連網功能的中國車輛進口，或者實施若干限制，但會待評估公眾看法後再作定奪。

此前，美國商務部於2月公布，將調查中國進口網聯車輛是否危及美國國家安全，民眾於4月30日前可對此議題發表意見。目前，正審查收到的公眾意見，稍後會作出決策。

至於談到台海衝突問題的風險，雷蒙多稱，美國從台積電購買逾九成的先進晶片，必須確保台灣不落入北京手中，否則美國經濟將受到毀滅性衝擊。

另，南華早報指出，雷蒙多針對撤銷英特爾高通向華為供應晶片許可表示，「華為是一個威脅，同時人工智慧也是我們的重點。」隨著美國獲得更多有關威脅的數據，美方會採取行動做出改變以加強控制，包括撤銷之前頒發的許可證，但她並未直接提及高通或英特爾。

雷蒙多 商務部 投資

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