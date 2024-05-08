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英特爾Q2營收因美再鍘華為 將低於預測區間中點

編譯季晶晶／綜合外電
被美國撤銷供貨華為的部分許可證後，英特爾預計第2季營收將低於預測區間的中點。(路透)
被美國撤銷供貨華為的部分許可證後，英特爾預計第2季營收將低於預測區間的中點。(路透)

由於美國撤銷出口晶片華為的許可證，英特爾（Intel）周三發聲明表示，第2季營收估計會低於先前預測區間的中點。

英特爾營收仍在先前發布的125億美元至135億美元預測區間內，但恐「低於中點」。該公司仍然預期2024年營收和每股盈餘能較一年前長。

知情人士透露，周二美國政府撤銷了英特爾及其競爭對手高通向華為出售半導體的許可，進一步收緊了對這家中國大陸電信設備製造商的出口限制。根據這些不願透露姓名的知情人士，撤銷許可將影響到美國出售給華為手機和筆記型電腦的晶片。

雖然這項決定可能不致於影響大量晶片，但凸顯出美國政府限制中國大陸獲得廣泛半導體技術的決心。拜登政府還在考慮對六家被懷疑向華為供應晶片的陸企實施制裁。華為自2019年以來一直在美國的貿易限制名單上。

英特爾股價周三下跌2.22%，收在30美元，盤後交易續跌0.23%。

至於另一家許可證也被撤銷的晶片廠高通（Qualcomm），股價在周三上漲0.22%到180.55美元。高通最近表示，與華為的業務已經很有限，很快會萎縮到接近於零。高通獲准供應華為可提供較舊4G網路連接的晶片，但被禁止銷售可提供更先進5G功能的晶片。

晶片 華為 高通

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