英特爾Q2營收因美再鍘華為 將低於預測區間中點

被美國撤銷供貨華為的部分許可證後，英特爾預計第2季營收將低於預測區間的中點。(路透)

由於美國撤銷出口晶片 給華為 的許可證，英特爾（Intel）周三發聲明表示，第2季營收估計會低於先前預測區間的中點。

英特爾營收仍在先前發布的125億美元至135億美元預測區間內，但恐「低於中點」。該公司仍然預期2024年營收和每股盈餘能較一年前長。

知情人士透露，周二美國政府撤銷了英特爾及其競爭對手高通 向華為出售半導體的許可，進一步收緊了對這家中國大陸電信設備製造商的出口限制。根據這些不願透露姓名的知情人士，撤銷許可將影響到美國出售給華為手機和筆記型電腦的晶片。

雖然這項決定可能不致於影響大量晶片，但凸顯出美國政府限制中國大陸獲得廣泛半導體技術的決心。拜登政府還在考慮對六家被懷疑向華為供應晶片的陸企實施制裁。華為自2019年以來一直在美國的貿易限制名單上。

英特爾股價周三下跌2.22%，收在30美元，盤後交易續跌0.23%。

至於另一家許可證也被撤銷的晶片廠高通（Qualcomm），股價在周三上漲0.22%到180.55美元。高通最近表示，與華為的業務已經很有限，很快會萎縮到接近於零。高通獲准供應華為可提供較舊4G網路連接的晶片，但被禁止銷售可提供更先進5G功能的晶片。