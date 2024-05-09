Uber訂單疲弱 連兩季未達預期

在未能實現第1季的目標後，Uber預計第2季總訂車量也將低於預期。

這項疲弱的重要數據是Uber平台收入總額的關鍵指標，顯示該公司的乘車共享和食品配送服務需求疲軟。

然而，該公司獲利能力的提升卻有不錯的回報，第1季的核心獲利及其財測超出華爾街 的預期。

在Uber發布財報前一天，規模較小的競爭對手Lyft 也公布了優於預期的業績，並預測本季業績強勁。

Lyft表示，該產業共乘需求仍在成長，並能夠透過更短的等待時間等功能吸引用戶。

與Lyft叫車服務僅限美國和加拿大部分地區不同，Uber的業務和服務遍及全球約70個國家，除了叫車之外還包括物流服務。

執行長柯斯洛沙西(Dara Khosrowshahi)在財報聲明中表示：「我們更廣泛的成長投資 組合不僅成長迅速，而且獲利能力也隨著規模的擴大而提高。」

根據LSEG的數據，Uber預計第2季調整後核心獲利將在14.5至15.3億元之間；其中中位數為14.9億元，高於分析師平均預期的14.7億元。

該公司預計從其服務中賺取的總美元價值在387.5至402.5億元之間，低於預期的400.4億元。

Uber第1季調整後核心獲利為13.8億元，較去年同期成長82%，高於預期的13.2億美元。

營收成長15%至101.3億元，略高於預期的101.1億元。

柯斯洛沙西表示，共乘業務的成長是由機場和辦公室通勤增加所推動的；而外送業務則受益於新用戶和訂單頻率的提高。

行動收入成長30%，高於預期，而食品配送部門的銷售額成長4%，低於預期。總訂單金額為376.5億元，低於預期的379.2億元。