我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是到哪裡都買不起 加州還有9城鎮中價房只15萬元

紐約皇后區新騙局 假扮中東土豪敲詐路人

Uber訂單疲弱 連兩季未達預期

財經新聞組／綜合報導

在未能實現第1季的目標後，Uber預計第2季總訂車量也將低於預期。

這項疲弱的重要數據是Uber平台收入總額的關鍵指標，顯示該公司的乘車共享和食品配送服務需求疲軟。

然而，該公司獲利能力的提升卻有不錯的回報，第1季的核心獲利及其財測超出華爾街的預期。

在Uber發布財報前一天，規模較小的競爭對手Lyft也公布了優於預期的業績，並預測本季業績強勁。

Lyft表示，該產業共乘需求仍在成長，並能夠透過更短的等待時間等功能吸引用戶。

與Lyft叫車服務僅限美國和加拿大部分地區不同，Uber的業務和服務遍及全球約70個國家，除了叫車之外還包括物流服務。

執行長柯斯洛沙西(Dara Khosrowshahi)在財報聲明中表示：「我們更廣泛的成長投資組合不僅成長迅速，而且獲利能力也隨著規模的擴大而提高。」

根據LSEG的數據，Uber預計第2季調整後核心獲利將在14.5至15.3億元之間；其中中位數為14.9億元，高於分析師平均預期的14.7億元。

該公司預計從其服務中賺取的總美元價值在387.5至402.5億元之間，低於預期的400.4億元。

Uber第1季調整後核心獲利為13.8億元，較去年同期成長82%，高於預期的13.2億美元。

營收成長15%至101.3億元，略高於預期的101.1億元。

柯斯洛沙西表示，共乘業務的成長是由機場和辦公室通勤增加所推動的；而外送業務則受益於新用戶和訂單頻率的提高。

行動收入成長30%，高於預期，而食品配送部門的銷售額成長4%，低於預期。總訂單金額為376.5億元，低於預期的379.2億元。

Lyft 華爾街 投資

上一則

財經簡訊

下一則

日圓貶不停 日央行不忍了

延伸閱讀

科技股領跌 美股早盤走低 台積電ADR逆勢漲1.9%

科技股領跌 美股早盤走低 台積電ADR逆勢漲1.9%
Instacart與Uber Eats合作餐飲外送

Instacart與Uber Eats合作餐飲外送
超好評「幕府將軍」強勢進軍艾美獎 不被看好贏舊版？

超好評「幕府將軍」強勢進軍艾美獎 不被看好贏舊版？
接機烏龍

接機烏龍

熱門新聞

美國海鮮連鎖店紅龍蝦（Red Lobster）已考慮聲請破產，因為自從去年菜單上擺出20美元「鮮蝦無限供應」選項後，吸引太多食客前來挑戰，落得虧損下場。（美聯社）

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

2024-05-07 07:08
葛洛斯（Bill Gross）預期，美國10年期公債殖利率未來12個月將漲破5%。(路透)

昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%

2024-05-02 22:38
巴菲特旗下波克夏公司3月底現金水位升至1890億美元的創紀錄水準。(路透)

波克夏現金水位創新高 分析：巴菲特看空股市 等大跌30%再出手

2024-05-05 21:17
特斯拉執行長馬斯克2023年5月訪北京時，特斯拉高級副總裁朱曉彤（圖最右者）與副總裁陶琳（右二）陪同。(路透)

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

2024-05-07 22:00
南韓難以打破低出生率的困境，到2044年人口預估將劇減近1,000萬人。 （美聯社）

低出生率依舊無解 這國20年內勞動人口恐銳減近千萬

2024-05-06 08:20
三星在德國被判侵犯大唐4G專利，手機恐面臨銷毀 。(美聯社)

手機恐面臨銷毀 三星在德國被判侵犯大唐4G專利

2024-04-30 12:02

超人氣

更多 >
華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜
南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死
旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消

旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消
怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測
「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」

「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」