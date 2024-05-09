美股最錢線/聯準會再不降息 經濟恐崩潰

在聯準會 仍對降息 前景猶豫不決之際，華爾街資深人士、道富環球市場股票研究主管維特曼(Marija Veitmane)警告，雖然目前美國經濟數據看似強勁，但已有不少跡象顯示 ，高利率已經給美國經濟帶來巨大壓力，如果聯準會還不盡快降息，美國經濟必然將陷入崩潰。

自聯準會大幅升息以來，經濟學家一直警告高利率可能使經濟陷入衰退。然而，近幾個月來的數據顯示，美國GDP成長和就業市場似乎仍然堅如磐石。這也使得市場放棄了快速降息的希望，轉而預期聯準會不會很快放鬆貨幣政策，以免阻礙通膨降溫。

目前市場普遍預期，聯準會將在下次政策會議維持利率水準不變。根據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，多數投資人預計今年只會降息1到2次，遠低於年初的6次。

然而，維特曼警告，如果聯準會不盡快放鬆貨幣政策，經濟崩潰即將來臨。她指出，即使美國上季經濟成長數據看來不錯，但高利率環境其實已經對美國經濟成長動能造成了影響。

她表示：「延後降息對經濟已經造成實際影響。因此，就算目前我們在某種程度上保持了經濟平穩，但如果遲遲不降息，可能會在未來造成經濟問題。」

她預測，如果聯準會遲遲不降息，美國經濟將會「崩潰」。

在今年初美國陸續公布多項強勁的經濟數據後，華爾街投資人開始對美國經濟「不著陸」的前景抱有希望。但維特曼警告，現在已有跡象顯示，高利率給美國經濟帶來了巨大壓力。

例如，美國企業正受到債務再融資成本上升的衝擊。穆迪數據顯示，4月AAA級長期企業債券殖利率 升至5.28%。而更高的借貸成本也給消費者帶來壓力。聯準會的數據顯示，2月美國商業銀行信用卡利率升至21.6%，為至少30年來的最高水準。（財經新聞組）