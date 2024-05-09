拜登威州宣布微軟 33億新廠

白宮表示，拜登總統將訪問選戰前線威斯康辛州，宣布微軟公司將斥資33億元建設高科技資料中心，並創造數千個就業機會。位於威斯康辛州東南部拉辛郡的微軟工廠，將建在台灣電子產品製造商富士康原擬建造的耗資100億元工廠同一片土地，前總統川普曾將富士康的工廠稱為「世界第八大奇蹟」。白宮表示，微軟的計畫將創造2300個工會建築工作和約2000個永久性工作。並聲稱自拜登上任以來，拉辛郡增加了近4000個就業崗位；而川普執政期間，約流失1000個製造業崗位。

又出包 Fedex波音貨機迫降

土耳其交通部表示，聯邦快遞航空的一架波音貨機8日在伊斯坦堡機場降落時，前起落架未放下，但設法迫降在跑道上；沒有人員傷亡。該部發表聲明表示，這架從巴黎戴高樂機場起飛的波音767飛機通知伊斯坦堡機場交通管制塔台，其起落架未能打開，並在塔台的引導下降落。該部還表示，機場救援和消防隊在著陸前在跑道上進行了必要的準備，沒有人員受傷；但沒有給出降落失敗的原因。

3月iPhone中國出貨量增12%

中國官方統計數據顯示，在蘋果及其零售商大幅降價後，3月中國iPhone出貨量激增約12%，顯示遏制銷售加速下滑的努力正在取得初步成果。政府數據顯示，3月外國品牌智慧型手機的出貨量年增至375萬支，其中絕大多數是蘋果的iPhone。這與《彭博》根據中國資訊通訊研究院上月報告計算得出的數據完全不同；上月報告顯示2024年前兩個月蘋果手機出貨下滑 37%。

上周房貸再融資 申請增7%

房貸利率 明顯高於今年年初，但在連續幾周上漲後，上周略有回落，足以引發一些新的需求，尤其是再融資。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從7.29%降至7.18%；聯邦住房管理局(FHA)貸款利率3周來首次降至7%以下，這對於傾向於使用FHA貸款的首購族來說是一個可喜的跡象。利率下降導致本周再融資需求增加5%，但仍較去年同期低6%。目前利率比一年前高出70個基點，因此很少有借款人能夠從再融資中受益。1個基點是0.01個百分點。