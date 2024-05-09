AI職場使用率達75% 創新高

大多數員工都在工作時使用AI作為輔助，但又擔憂有朝一日被AI取代。（美聯社）

微軟 和LinkedIn的最新研究顯示，人工智慧(AI )在職場的使用率達到歷史最高水平，員工們利用它來提前完成繁忙的工作，但對可能被這項新興技術取代的擔憂仍然存在。

研究發現，即使有75%的員工在職場使用AI，但超過半數的受訪者不願承認將AI用於最重要的任務。這是因為在工作中使用AI來完成重要任務的人中，有53%擔心這會讓他們看來可以被AI取代。

此外，近半數的專業人士擔心AI將取代他們的工作，並考慮在未來一年辭去目前的職位。

微軟Copilot總經理兼WorkLab聯合創始人史托鮑默(Colette Stallbaumer)指出，員工需要克服恐懼並開始擁抱AI，「作為一名員工，你越能學習，你的生活就會越好。」

他說，「我認為，人們必須稍微克服恐懼，變得樂觀，學習成長，抓住機會學習這些技能，因為所有的數據都證明，這將使他們具備更多技能，無論是今天在公司裡，或者想跳槽或被錄用。」

研究顯示，過去8年AI技術人才的招募量激增了323%。但了解如何使用ChatGPT和微軟Copilot等AI工具的非技術背景員工的需求也很高。

研究顯示，66%的領導者表示不會雇用沒有AI技能的人，71%的領導者寧願雇用經驗較少但擁有AI技能的員工，也不願雇用經驗豐富但沒有AI技能的人。

雖然老闆們重視職場的AI知識，但並沒有採取積極的方法來培養員工的技能。近半數美國主管目前沒有為員工投資AI工具或產品，只有超過四分之一的公司計畫今年提供生成式AI培訓。

同時，全球只有39%在工作中使用AI的人接受過雇主的AI培訓。

雖然存在擔憂，員工們還是意識到AI工具提供的優勢，並正在利用它來發展自己的職業生涯。

超過四分之三的專業人士表示，他們需要AI技能來在就業 市場上保持競爭力，這將使他們獲得更多的就業機會。不到70%的人表示這可以幫助他們更快晉升。