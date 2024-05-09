我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不是到哪裡都買不起 加州還有9城鎮中價房只15萬元

紐約皇后區新騙局 假扮中東土豪敲詐路人

AI職場使用率達75% 創新高

財經新聞組／綜合報導
大多數員工都在工作時使用AI作為輔助，但又擔憂有朝一日被AI取代。（美聯社）
大多數員工都在工作時使用AI作為輔助，但又擔憂有朝一日被AI取代。（美聯社）

微軟和LinkedIn的最新研究顯示，人工智慧(AI)在職場的使用率達到歷史最高水平，員工們利用它來提前完成繁忙的工作，但對可能被這項新興技術取代的擔憂仍然存在。

研究發現，即使有75%的員工在職場使用AI，但超過半數的受訪者不願承認將AI用於最重要的任務。這是因為在工作中使用AI來完成重要任務的人中，有53%擔心這會讓他們看來可以被AI取代。

此外，近半數的專業人士擔心AI將取代他們的工作，並考慮在未來一年辭去目前的職位。

微軟Copilot總經理兼WorkLab聯合創始人史托鮑默(Colette Stallbaumer)指出，員工需要克服恐懼並開始擁抱AI，「作為一名員工，你越能學習，你的生活就會越好。」

他說，「我認為，人們必須稍微克服恐懼，變得樂觀，學習成長，抓住機會學習這些技能，因為所有的數據都證明，這將使他們具備更多技能，無論是今天在公司裡，或者想跳槽或被錄用。」

研究顯示，過去8年AI技術人才的招募量激增了323%。但了解如何使用ChatGPT和微軟Copilot等AI工具的非技術背景員工的需求也很高。

研究顯示，66%的領導者表示不會雇用沒有AI技能的人，71%的領導者寧願雇用經驗較少但擁有AI技能的員工，也不願雇用經驗豐富但沒有AI技能的人。

雖然老闆們重視職場的AI知識，但並沒有採取積極的方法來培養員工的技能。近半數美國主管目前沒有為員工投資AI工具或產品，只有超過四分之一的公司計畫今年提供生成式AI培訓。

同時，全球只有39%在工作中使用AI的人接受過雇主的AI培訓。

雖然存在擔憂，員工們還是意識到AI工具提供的優勢，並正在利用它來發展自己的職業生涯。

超過四分之三的專業人士表示，他們需要AI技能來在就業市場上保持競爭力，這將使他們獲得更多的就業機會。不到70%的人表示這可以幫助他們更快晉升。

AI 微軟 就業

上一則

日圓貶不停 日央行不忍了

下一則

小米任命兩位女性高管 雷軍讚揚十幾年來重要貢獻

延伸閱讀

「Foxconn成了con」看看川普和郭台銘那年威州動工合影

「Foxconn成了con」看看川普和郭台銘那年威州動工合影
「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心

「富士康案一場騙局」拜登宣布在威州同地蓋33億數據中心
日經：美國2032年前將生產近30%先進晶片 中國僅占2%

日經：美國2032年前將生產近30%先進晶片 中國僅占2%
美國債務超過34兆美元 台灣是第12大債主

美國債務超過34兆美元 台灣是第12大債主

熱門新聞

美國海鮮連鎖店紅龍蝦（Red Lobster）已考慮聲請破產，因為自從去年菜單上擺出20美元「鮮蝦無限供應」選項後，吸引太多食客前來挑戰，落得虧損下場。（美聯社）

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

2024-05-07 07:08
葛洛斯（Bill Gross）預期，美國10年期公債殖利率未來12個月將漲破5%。(路透)

昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%

2024-05-02 22:38
巴菲特旗下波克夏公司3月底現金水位升至1890億美元的創紀錄水準。(路透)

波克夏現金水位創新高 分析：巴菲特看空股市 等大跌30%再出手

2024-05-05 21:17
特斯拉執行長馬斯克2023年5月訪北京時，特斯拉高級副總裁朱曉彤（圖最右者）與副總裁陶琳（右二）陪同。(路透)

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

2024-05-07 22:00
南韓難以打破低出生率的困境，到2044年人口預估將劇減近1,000萬人。 （美聯社）

低出生率依舊無解 這國20年內勞動人口恐銳減近千萬

2024-05-06 08:20
三星在德國被判侵犯大唐4G專利，手機恐面臨銷毀 。(美聯社)

手機恐面臨銷毀 三星在德國被判侵犯大唐4G專利

2024-04-30 12:02

超人氣

更多 >
華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜
南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死
旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消

旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消
怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測
「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」

「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」