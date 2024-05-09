企業回購規模 2018年來新高

根據德銀的研究，過去13周企業宣布回購股票規模超過3830億元，較去年同期成長30%，是2018年6月以來的最大金額。其中包括蘋果的1100億元史上最大回購計畫。

德銀股票策略團隊指出，回購的「熱潮」不僅限於蘋果和宣布700億元回購計畫的Alphabet等大牌公司。第1季財報季公告的2620億元回購中，有820億元來自大型科技巨頭以外的公司。

對於那些尋求股市擴大反彈的人來說，這是一個可喜的訊號。

德銀首席股票策略師查達(Binky Chadha)指出：「從中期來看，回購一直是股市的最大推動力。」

他認為回購的重要性很簡單：它們告訴投資 人公司對宏觀環境的看法。當獲利成長時，回購通常會增加。這是因為隨著獲利成長，公司的現金流也隨之增加。然後，公司可以利用這些現金流來增加支付給股東的股利、增加資本支出以投資回公司，或回購股票，進而將資本回饋給股東。

這個趨勢在2023年未能實現。查達認為可能與絕大多數人預期美國經濟將陷入衰退有關，當宏觀共識出現嚴重放緩或衰退時，企業就不會進行回購。

但這種宏觀共識已經改變。經濟學家和宏觀策略師對美國今年的經濟成長更加樂觀，企業正在透過回購來確認這種信心。