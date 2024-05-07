鑽漏洞入美 中國商品經「這兩國」洗產地翻倍賣

中國經過越南和墨西哥，逃避制裁向美國出口商品。示意圖。(美聯社)

美中貿易戰持續，美國對中國商品徵收高額關稅 ，制裁力度不斷加碼，然而中國為了躲避制裁，透過第3地向美國出口商品，調查顯示，在過去4年間，從中國商品經過墨西哥 、越南 繞道進入美國近乎翻倍。

南韓「朝鮮日報中文網」報導，南韓貿易協會國際貿易通商研究院發布「中國對美迂回出口趨勢分析」報告指出，過去4年中國經墨西哥的對美出口額，從2018年的53億美元增至2022年的105.5億美元，幾乎翻倍。

此外，越南對美出口額，也從2018年15.7億美元增至2022年30.2億美元。報告表示，以上調對華產品關稅的貿易法301條款和禁止進口新疆強制勞動生產的產品、原材料的「維吾爾強迫勞動預防法案」實行的2019年為起點，繞道出口出現大幅增加。

報導指出，2019年美國根據貿易法301條款上調對華產品關稅後，從中國的進口額從2017年的3,209億美元減至去年的2,335億美元，減少了27.2%。

不過同期從墨西哥的進口額自2,873億美元增至4,430億美元，從越南的進口額，年均漲幅達12.7%。

去年，墨西哥成為美國最大的進口國，在2003年以後首次超越中國，因此中國利用越南和墨西哥逃避制裁的做法，透過美國的進口動向也可以得到確認。

如果美國政府對繞道出口的國家也實施制裁，輿論擔憂進軍相關國家的南韓企業也可能會遭受到牽連。貿易協會金那律研究員說：「針對中國繞道出口增加品類的美國政策，有必要加以監測等，做好應對準備。」