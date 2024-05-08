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Instacart與Uber Eats合作餐飲外送

財經新聞組／綜合報導

雜貨配送公司Instacart正與Uber Eats優食合作，為其客戶提供一項新福利：餐廳配送。

總部位於舊金山的Instacart表示，未來幾周內，其美國購物者將在該公司的應用程式中看到「餐廳」標籤。餐廳訂單將由Uber Eats優食司機送達。

Instacart表示，其Instacart Plus會員每年支付99元或每月9.99元即可獲得超過35元的免費雜貨送貨服務，訂單超過35元的餐廳也將獲得免費送貨服務。一般Instacart會員將需要支付Uber Eats優食外送費。

Instacart表示，它將從每筆訂單中賺取加盟費，但沒有透露合作夥伴關係的任何其他財務細節。

Instacart表示，大多數美國人每周至少購買一次雜貨，無論是在網路上還是在實體商店。但超過三分之一的人每周至少訂購一次外送或外送服務，該公司也希望幫助他們滿足這項需求。

該交易將為Instacart客戶在競爭激烈的雜貨配送市場中帶來更多利益。 根據市場研究公司YipitData的數據，Instacart目前控制美國約25%的市場，落後於沃爾瑪的51%。

其他配送公司、包括DoorDash和Uber Eats本身，在該市場中所占比率雖小，但仍在不斷成長。

Uber Eats表示，與Instacart的交易將吸引更多顧客光顧其餐廳合作夥伴，特別是在雜貨配送公司用戶最多的郊區。

在去年夏天首次公開發行之前提交的文件中，Instacart表示每月活躍用戶為770萬。兩家公司並未透露其中有多少客戶也是Uber Eats優食用戶。

舊金山 沃爾瑪 福利

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