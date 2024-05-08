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737產量下降 Spirit狂燒錢

財經新聞組／綜合報導

航空供應商Spirit AeroSystems發布財報指出，由於最大客戶波音公司的737產量下降，該公司第1季現金消耗增加。

這家總部位於堪薩斯州威奇託的公司表示，截至3月28日當季，現金消耗為4.44億元，遠大於去年同期的6900萬元。

該公司再次拒絕提供2024年的財測，並提列其客戶空中巴士的A350和A220零件項目虧損。

美國聯邦航空管理局(FAA)加強品質檢查力道，導致737 MAX的產量遠低於監管機構規定的每月38架上限。

這項限制緣自1月5日一架737 MAX 9噴射機發生空中門栓爆裂。該飛機機身由Spirit Aero製造。

Spirit表示，目前737機身生產率約為每月31架，低於去年的預期水準。

與此同時，在空中巴士要求提供經濟補償以承擔虧損業務後，波音收購該公司的談判遇到了障礙。Spirit表示與波音的談判正在進行中。

去年，該公司對美國飛機製造商的銷售占收入的64%。

Spirit在A350和A220項目上分別損失2.808億元和1.67億元，因為該公司尚未與這家歐洲飛機製造商達成協議以降低更高的成本。

當季調整後每股虧損從1.69元擴大至3.93元，而由於商業、太空和國防項目的整體銷售額增加，營收成長19%至約17億元。

太空 堪薩斯州

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