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美股最錢線／市場期望過高 輝達股價恐跌

財經新聞組／綜合報導

大型科技股的財報大多是正面，目前只剩下為人工智慧(AI)運算提供繁重工作的晶片領域占據主導地位輝達尚未公布財報。該公司要到5月22日才公布財報。

在此之前，已發布的財報顯示，企業獲利健康成長，對AI工具的需求提振了雲端運算服務的銷售。跡象顯示，企業在AI設備上的支出將繼續增加。在輝達的大客戶中，Meta Platforms、微軟、亞馬遜和Alphabet都表示，今年的資本支出將至少維持目前的速度、甚至可能增加。

輝達股價自4月19日以來出現反彈，當時AI硬體製造商在大型科技公司發布業績前一周暴跌。但自當時之後，該股上漲了20%，不過仍較3月高峰下跌約3%。隨著其他AI硬體製造商的股價在發布強勁的財報後下跌，很明顯市場的期望很高。

像是其競爭對手、晶片製造商AMD將今年AI加速器的銷售額預期從35億元調升至40億元，但該公司5月1日仍重跌近9%。伺服器製造商美超微電腦今年以來累計上漲超過190%，但在公布財報後下跌14%，即使其營收和獲利財測遠遠超過分析師的平均預期。

史坦普500指數成分股中約80%企業已經公布財報，科技和通訊服務業者的獲利以驚人的速度超出預期。數據顯示，約90%的科技和通訊服務公司的獲利超過預期，遠高於史指79%的平均值。

然而，在過去12個月以科技股為主的那斯達克100指數上漲逾35%之後，這樣的業績很難對股市產生影響。從財報公布後第二天的股價走勢來看，這兩個類股在史指主要類股中排名墊底。科技股的平均跌幅約為1.5%，而通訊類股的平均跌幅為2.7%。

不過，瑞銀金融服務美洲投資長馬爾奇利(Solita Marcelli)認為，AI運算股仍具吸引力，微軟、Alphabet、Meta和亞馬遜今年資本支出預計將超過2000億元，比預期高出200億元。

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