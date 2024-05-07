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財經簡訊

財經新聞組／整理

BioNTech年底確定9成收入

德國BioNTech表示，其與輝瑞合作生產的新冠病毒疫苗在疫情期間得到了廣泛使用，該公司2024年的預期收入幾乎全部將在年底實現。BioNTech在聲明中表示，其2024年收入目標仍為25億歐元至31億歐元，約26.9億美元。該公司並補充說：「BioNTech預計將在2024年最後幾個月確認其全年收入的約90%。」

保險公司Loews獲利增22%

Loews Corp發布財報指出，由於較高的保費和強勁的投資回報，第1季獲利較上年增加近22%。該公司的大部分收入來自持股約90%的保險部門CNA。截至3月31日當季，這家總部位於紐約的公司的投資收入從去年同期的5.69億元增至6.69億元。當季Loews的應占收入為4.57億元，合每股2.05元，高於去年同期的3.75億元和每股1.61元。

精神航空預估本季營收疲軟

精神航空(Spirit Airlines)預計，由於國內需求改善緩慢以及數十架飛機停飛，第2季營收將疲軟。該航空公司是受RTX普惠齒輪傳動渦輪風扇引擎問題影響最嚴重的航空公司之一。該航空公司估計2024年平均將有約25架飛機停飛，而競爭對手則在佛羅里達州等精神航空核心市場擴大運力。預計第2季營收在13.2至13.4億元間，而分析師的預期為14.6億元。

對沖基金上周大買消費類股

隨著最新經濟數據和聯準會評論重新燃起降息期待，對沖基金正在扭轉對消費股的看跌立場。高盛集團大宗經紀部門彙編的數據顯示，經過4周的拋售，對沖基金上周大量買入非必需消費品股票；截至5月3日當當，這類股票出現最大的淨買盤；主要是由多頭買盤以及2023年12月以來最大的空頭回補所推動的。零售、汽車、旅館、餐廳和休閒是淨買入最多的次產業。

SEC對Robinhood執法行動

網路交易平台Robinhood表示，美國證券交易委員會(SEC)可能很快就會對該公司採取執法行動。Robinhood在6日提交的文件中透露，監管機構在周末向其發出了威爾斯通知(Wells Notice)，示警一旦調查完成就可能對該公司提出指控。Robinhood曾在2月披露收到SEC與其加密業務相關的傳票，特別是其加密貨幣上市、託管和平台營運。

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