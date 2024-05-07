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索尼影業 擬現金收購派拉蒙全球

財經新聞組／綜合報導

派拉蒙環球董事會周末正式批准與索尼影業公司和阿波羅全球管理公司進行潛在收購的談判。索尼影業和阿波羅上周已向派拉蒙發出260億元不具約束力的全現金收購要約，包括承擔派拉蒙的債務。

根據這項收購要約條款，索尼將成為收購後公司的大股東，持有多數股權，阿波羅將持有少數股權，並放棄經營控制權。

派拉蒙之前與好萊塢電影公司Skydance獨家談判期臨近截止日期。雙方進行了長達一個月的談判，但並沒有達成任何協議。

分析認為，這項潛在的收購將有助於索尼影業擴大北美票房。根據Comscore數據，該公司去年在美國和加拿大的票房收入約為10億元，而派拉蒙的票房收入為8.42億元。

許多股東認為260億美元是個不錯的報價。因為派拉蒙目前股票市值約為90億元，同時這家媒體公司背負著超過140億元的債務。

但據媒體報道，派拉蒙大股雷石東更看好與Skydance的收購提議，不過這筆交易短期內不會為普通股東帶來太大利益。

少數股東的擔憂在於：交易可能會稀釋現有投資人的股權，同時迫使他們為Skydance的投資提供資金；此外，該交易可能低估了派拉蒙的價值。

目前，派拉蒙內部仍處於分歧中。 掌舵近8年的執行長巴基許(Bob Bakish)因與雷石東在Skydance交易問題上發生分歧而被迫辭職。

不管是Skydance還是索尼，都不是唯一競購派拉蒙的對象。今年稍早，傳出派拉蒙和NBCUniversal母公司康卡斯特正在考慮透過一家合資企業合併各自的串流媒體服務，以降低內容製作成本、整合行銷資源並幫助留住訂閱人數減少的用戶訂閱數。但這筆交易並未實現。

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