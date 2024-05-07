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受益雞肉廠關閉 泰森食品獲利佳

財經新聞組／綜合報導

泰森食品第2季獲利超出華爾街預期，該公司開始受益於一些美國雞肉加工廠為降低成本而關閉。

自去年初以來，這家美國銷量最大的肉類公司已關閉了4個州的6家雞肉工廠，解雇企業員工，並宣布計劃關閉一家豬肉工廠，以控制成本。

這有助於該公司第2季調整後每股獲利達62分；根據LSEG數據，分析師平均預期為39分。

該公司還受益於動物飼料價格下降，因為玉米和大豆期貨在2024年觸及3年低點。

在經歷去年供應過剩的困境後，泰森食品一直試圖扭轉其雞肉部門業務。調整後營業獲利率為3.9%，而去年同期為虧損3.7%。

該公司將調整後的雞肉營收財測從先前的5至7億元調升至7至9億元。

然而，隨著售價下跌2.1%，該季銷售額下降8.3%。泰森指出，銷量下降6.1%主要是因為美國產量減少。

該公司一直在努力應對對價格敏感的客戶需求放緩的問題，在食品價格和借貸成本居高不下的情況下，他們減少採購昂貴商品。泰森食品第2季總淨銷售額下降0.5%至130.7億元，而預期為131.6億元。

泰森最大的牛肉部門產量5季以來首次成長2.8%，因為生產商將牛飼養到更重的重量，這有助於抵消庫存緊張的影響。本季牛肉業務營業獲利率下降0.7%。

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