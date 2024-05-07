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房市重返70年代 問題在庫存

財經新聞組／綜合報導
房屋庫存不足，是至今房市價格難跌的主因。（美聯社）
房屋庫存不足，是至今房市價格難跌的主因。（美聯社）

高通膨和令人失望的經濟成長，讓人回想起1970年代，當時通膨高漲，導致聯準會升息。而抑制通膨的措施推高了房地產開發商的借貸成本，最終削弱了購屋者的購買力。

結果，房市陷入停滯，1970年代成為滯脹的代名詞；這是一種以高通膨、成長疲軟和就業疲軟為特徵的經濟周期，導致經濟停滯。

雖然這些趨勢聽來很熟悉，但目前的房市仍具韌性，更別說強勁的就業成長了。如今的主要問題是庫存不足。

First American首席經濟學家佛萊明表示：「商品供應受到限制，從而導致通貨膨脹。但我不認為我們正處於滯脹之中。」「問題不在於需求疲軟，而在於供應疲軟。」

前聯準會經濟學家、New Century Advisors, LLC首席經濟學家薩姆(Claudia Sahm)同意這種觀點，「這不是滯脹。」「國內生產毛額(GDP)數據看來疲軟，但消費者支出卻在緩慢成長。但我們仍在與通貨膨脹持續鬥爭，人們認為所有商品都在漲價。」

在房市，由於十多年來的建設不足，庫存疲軟是疫情前就存在的問題。當利率跌至歷史低點時，湧入市場的買家卻遇到了庫存稀缺的情況。因而導致競購戰，瘋狂的買家寧可檢查房屋以更快完成交易，某些熱門市場的房價攀升至創紀錄水平。

疫情期間，隨著房主們靜下心來專注於以較低利率進行再融資，建商開始大量增加房屋供應。截至3月，有47.7萬套處於不同開發階段的新單戶住宅可供購買，而現有單戶住宅為97萬套。

根據全國住宅建築商協會(NAHB)提供的數據，總體而言，新建案占當月市場庫存的三分之一，遠高於12%的平均水平。

然而，即便如此，整體庫存仍然緊張。雖然建商負責目前的大部分庫存，但供應不足也是由現任屋主造成的，因他們不想放棄超低的利率。

Realtor.com發現，與新屋數量相比，美國仍缺少650萬套單戶住宅。

利率 就業 疫情

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