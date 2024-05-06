不敵電商 青少年服飾品牌Rue21聲請破產 將關閉所有店面

美國青少年服飾品牌Rue21不敵電商，將關閉全數店面。（取材自X）

曾風靡美國青少年的服飾零售品牌Rue21，上周宣布第三度聲請破產 ，將在未來幾周內關閉全數店面，正式結束營業。

CNN報導，總部位於賓州的Rue21，旗下擁有4,900名員工。該公司近年財務狀況不佳，已分別在2003和2017年聲請破產，目前負債約2億美元。上周四（2日）Rue21第三度聲請破產，預計關閉全數540家店面，正式結束近50年的品牌歷史。

該公司代理執行長帕斯科說，Rue21破產的原因在於「實體店面業績不佳、產業競爭加劇、電商崛起、通貨膨脹、總經逆風和籌資困難」，品牌也受到新冠疫情 和相關的市場阻力衝擊，包含消費者購物習慣和偏好的改變。

GlobalData Retail分析師桑德斯 表示，「Rue21和青少年消費族群日益脫鉤」是該品牌走下坡的主因。他說，「該牌缺乏足具競爭力的訴求，顧客因而逐漸轉往如希音（Shein）這類更有吸引力的時尚平台」。

Rue21將在接下來的四至六周內，陸續關閉分布在美國45個州的店面，並於近期推出「跳樓大拍賣」，此外，也將出售品牌名稱和其他智慧財產權。

Rue21是近期成衣零售業者遭遇財務動盪的最新例證。上個月有限品牌公司（Limited Brands）旗下品牌Express也聲請破產，並宣布關閉約100間店面。此外，販賣折扣商品的99 Cents Only上月也表示將結束營業。