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小摩AI選股工具 大展身手

編譯黃淑玲／綜合外電
摩根大通趁人工智慧（AI）正熱，推出IndexGPT工具，可高效率自動就特定主題選出概念股。 （路透）
摩根大通趁人工智慧（AI）正熱，推出IndexGPT工具，可高效率自動就特定主題選出概念股。 （路透）

一年前，摩根大通（JPMorgan，簡稱小摩）特別去申請了「IndexGPT」這個註冊商標，當時引發一波揣測，GPT這個詞，因AI聊天機器人ChatGPT爆紅，頓時成為顯學。現在，終於等到小摩發表以「IndexGPT」為名的產品，它將為客戶挑選建議投資標的。

藉由OpenAI的GPT-4模型幫助，IndexGPT可以新創出一系列不同投資主題的一籃子股票組合。這項AI工具可以圍繞著一個主題，生成一組關鍵字。關鍵字接著被輸入另一個自然語言處理模型當中，由這個模型掃瞄新聞報導，識別出主題所涉及的企業。

本質上，它可以大量自動創造出所謂的「題材概念股」指數，而且選出的成分股會基於新興趨勢，例如雲端運算、電競、網路安全，而不是根據傳統的產業分類或是企業的基本面營運。

彭博資訊指出，小摩推IndexGPT在金融業界稱不上革命，因為在金融領域，各個標榜科技的公司和量化交易商，都在試圖運用AI來主導市場。不過金融業是受到高度監管的行業，要找到可以被完全驗證的AI運用案例，是眾所周知的困難挑戰。因為只要出一點差錯，代價可能會以數百萬美元計算。

彭博行業研究數據顯示，主題式ETF去年資金淨流出46億美元，是2001年有數據以來失血最多的一年。

摩根大通市場交易結構主管菲南德斯（Rui Fernandes）表示，將AI整合進到公司所提供的各個指數產品，會是一個長期的過程，IndexGPT是第一步。他說：「它能選擇更大範圍的股票，這些股票未必是每個人都熟悉的公司。從股票波動率產品到大宗商品動能產品，我們一直在尋找方法改善我們所有產品，希望逐步、深思熟慮、循序漸進。」

菲南德斯說，GPT模型所生成的關鍵字數量是以前用的軟體的兩倍多，為主題創造了很高的代表性。IndexGPT幫助創建出來的指數，主要是針對機構客戶，這些客戶可以透過結構性互換合約或票據，布局他們的投資。

另外，他也看到了IndexGPT應用於趨勢跟蹤策略的潛力。

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