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巴菲特股東會談話重點一次看：暗示接班人選是他、淡化減持蘋果憂慮

編譯林聰毅／綜合外電
巴菲特（見圖）在股東會上數度暗示副董事亞伯將在他離世後執掌波克夏，並強調蘋果仍是該公司最大投資。（美聯社）
巴菲特（見圖）在股東會上數度暗示副董事亞伯將在他離世後執掌波克夏，並強調蘋果仍是該公司最大投資。（美聯社）

有「股神」稱號的波克夏執行長巴菲特4日在波克夏年度股東會上侃侃而談，從特斯拉的自駕技術談到他對人工智慧（AI）及美國經濟狀況的看法。這位傳奇投資人對接班計畫甚具信心，數度暗示副董事長亞伯（Greg Abel）會在他離世後接掌這個集團。他並強調，儘管上季大幅減持蘋果部位，但不代表對這家iPhone製造商的看法改變。

以下是他在現場回答股東詢問的四大重點。

向已故戰友孟格致敬，兩位副手低調務實

今年股東會最明顯不同之處是，少了去年11月去世的前副董事長孟格（Charlie Munger）。往年，這位老戰友都是巴菲特旁邊，而且常常以幽默風趣的口吻補充巴菲特的論點。

但今年坐在巴菲特身邊是兩位副董事長詹恩（Ajit Jain）和亞伯（Greg Abel），前者執掌波克夏的保險事業，後者掌理該集團的非保險事業，兩人均盡量低調，避免搶走巴菲特的風采，大多只針對各自負責的業務提出事實與數據。

亞伯接班態勢確立，將在巴菲特離世後掌舵

巴菲特在整場股東會上數度暗示，亞伯將在會他離世後接掌這個集團。亞伯與詹恩在2018年升任副董事長，兩人在過去幾年人承擔了更大、更公開的角色。巴菲特說：「除非發生了什麼意外，否則我們確實已解決未來20年的問題。」

波克夏建立龐大現金部位，主要投資將集中在美國

根據上季財報，波克夏持有360億美元現金和1,530億美元美國公債，現金總部位為1,890億美元。投資人想知道巴菲特如何配置其資金，他坦率回答：「我認為坐在這張桌子旁的人都不知道如何有效使用它，因此我們也不知道。」「我們只在我們喜歡的球場上揮桿。」他說：「我們很樂意花錢，但除非我們認為我們正在做的事情風險很小、而且可以賺很多錢，否則我們不會花錢。」

不過，巴菲特表示，儘管波克夏在日本的投資具有「超凡吸引力」，「但諸位不會發現我們在美國以外從事大量投資」，「我了解美國的規範、弱點及強項…我極不擅長挑選其他文化」，「我們將美國導向，若我們進行大型交易，極可能會在美國」。他被問到是否擴大投資中國大陸與香港時，表示多數投資都將在美國，在被問到印度機會時，則表示印度可能是「未探索的機會」，但將由波克夏下一代主管決定。

蘋果仍是波克夏的最大持股

波克夏上季大砍了13%蘋果持股 ，比前一季更大，相當於減少1.16億股。但巴菲特否認了這是因為他對這家iPhone製造商的看法改變。他說，除非發生了真正改變資本配置策略的重大事件，否則蘋果仍將是該公司的最大投資。目前蘋果仍是波克夏的最大持股，而波克夏仍是蘋果的最大股東。

波克夏 巴菲特 投資

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