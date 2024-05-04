我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

核對照片、人臉掃描 好市多打擊借卡愈來愈嚴

賓州護士認罪連殺3人、19人險死 判關760年

財經簡訊

財經新聞組／整理

NHTSA結束特斯拉工程分析

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，已結束針對約15萬8716輛特斯拉Model X和Model S後視鏡頭失效的工程分析。NHTSA表示，特斯拉召回車輛似乎已解決零件故障帶來的風險，但將繼續監控召回的有效性。NHTSA旗下機構缺陷調查辦公室(ODI)發現，導致後視攝影機故障的組件的使用壽命有限，一旦到期就會失效，「ODI認為，為駕駛人提供安全功能的組件的預期壽命為5或6年是不夠的。」

新日鐵收購美國鋼鐵延後3月

新日鐵表示，在美國司法部要求提供更多與交易相關的文件後，該公司已將原定於141億元收購美國鋼鐵公司的交易完成日期順延3個月。新日鐵表示，這筆交易已獲得美國鋼鐵公司股東的批准，預計仍將獲得通過。此案遭到拜登總統政府以經濟和國家安全為由的反對；前總統川普也表態反對。新的時間安排可能會將交易完成時間延到選舉之後，但新日鐵否認順延與此有關。最初交易原定9月完成。公司發言人表示，現在它將在12月前結束，代表它最快可能在9月落幕。

高盛和解2014金屬集體訴訟

高盛表示，已就2014年與鉑金和鈀金交易相關的集體訴訟達成原則和解，該投資銀行是訴訟中被點名的眾多被告之一，遭控合謀操縱實體鉑金和鈀金價格基準，違反了反壟斷法。高盛透露，該協議仍有待最終文件和法院批准。並補充說，它已為和解金額的貢獻預留了準備金。

雪佛龍努力復產西澳LNG

雪佛龍澳洲發言人表示，在機械故障導致液化天然氣(LNG)生產線離線後，該公司正在努力恢復其Gorgon天然氣工廠全面生產。發言人表示，渦輪機故障發生在4月30日。並補充說：「修復活動已經開始，預計需要數周時間。」但沒有提供更具體的時間表。國內天然氣和Gorgon另外兩套LNG生產線未受到影響，仍在滿載生產。

阿拉斯加航空獲波音6100萬

阿拉斯加航空集團收到波音公司6100萬元的供應商貸項憑證，作為對737 MAX 9噴射機臨時停飛造成的損失的額外補償，可用於未來採購波音公司產品之用。該航空公司第1季收到波音1.62億元的現金補償。

特斯拉 高盛 天然氣

上一則

微調訂閱制 Peloton仍能蛻變

下一則

庫克稱蘋果在中國表現佳 分析師存疑

延伸閱讀

傳獲准在南韓開賣碳權 特斯拉將有新收入

傳獲准在南韓開賣碳權 特斯拉將有新收入
特斯拉在江西撞數車、翻滾10多次 網友為何拿華為火燒車對照?

特斯拉在江西撞數車、翻滾10多次 網友為何拿華為火燒車對照?
對中製電動車加徵關稅 歐盟「時機近了」

對中製電動車加徵關稅 歐盟「時機近了」
特斯拉江西連環撞車內2人傷 對照華為火燒車引議

特斯拉江西連環撞車內2人傷 對照華為火燒車引議

熱門新聞

美債波動率指標「MOVE」指數創始人巴斯曼預言，美國公債殖利率劇烈震盪期已告一段落，因為年聯準會（Fed）升息已升到頂，而且接下來降息空間有限。（路透）

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

2024-04-27 17:39
越南咖啡豆收成不佳、農場囤貨造成供應吃緊，價格料將持續上漲。圖為越南多樂省咖啡工廠。美聯社

咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應

2024-04-26 13:03
三星在德國被判侵犯大唐4G專利，手機恐面臨銷毀 。(美聯社)

手機恐面臨銷毀 三星在德國被判侵犯大唐4G專利

2024-04-30 12:02
根據過去幾年史坦普500指數與公債殖利率之間的相關性，殖利率若超過4.7%，史坦普500指數將跌逾5%，殖利率破5%，指數將大跌12%。(路透)

10年期公債殖利率若突破5% 史坦普500指數會出大事

2024-04-29 21:10
在聯準會利率決定之前，高於預期的工資數據引發新的通膨擔憂，美股收盤暴跌，結束全月的虧損。路透

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

2024-04-30 17:05
葛洛斯（Bill Gross）預期，美國10年期公債殖利率未來12個月將漲破5%。(路透)

昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%

2024-05-02 22:38

超人氣

更多 >
余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」
華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪
性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配
家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習
賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑