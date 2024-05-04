NHTSA結束特斯拉 工程分析

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，已結束針對約15萬8716輛特斯拉Model X和Model S後視鏡頭失效的工程分析。NHTSA表示，特斯拉召回車輛似乎已解決零件故障帶來的風險，但將繼續監控召回的有效性。NHTSA旗下機構缺陷調查辦公室(ODI)發現，導致後視攝影機故障的組件的使用壽命有限，一旦到期就會失效，「ODI認為，為駕駛人提供安全功能的組件的預期壽命為5或6年是不夠的。」

新日鐵收購美國鋼鐵延後3月

新日鐵表示，在美國司法部要求提供更多與交易相關的文件後，該公司已將原定於141億元收購美國鋼鐵公司的交易完成日期順延3個月。新日鐵表示，這筆交易已獲得美國鋼鐵公司股東的批准，預計仍將獲得通過。此案遭到拜登總統政府以經濟和國家安全為由的反對；前總統川普也表態反對。新的時間安排可能會將交易完成時間延到選舉之後，但新日鐵否認順延與此有關。最初交易原定9月完成。公司發言人表示，現在它將在12月前結束，代表它最快可能在9月落幕。

高盛 和解2014金屬集體訴訟

高盛表示，已就2014年與鉑金和鈀金交易相關的集體訴訟達成原則和解，該投資銀行是訴訟中被點名的眾多被告之一，遭控合謀操縱實體鉑金和鈀金價格基準，違反了反壟斷法。高盛透露，該協議仍有待最終文件和法院批准。並補充說，它已為和解金額的貢獻預留了準備金。

雪佛龍努力復產西澳LNG

雪佛龍澳洲發言人表示，在機械故障導致液化天然氣 (LNG)生產線離線後，該公司正在努力恢復其Gorgon天然氣工廠全面生產。發言人表示，渦輪機故障發生在4月30日。並補充說：「修復活動已經開始，預計需要數周時間。」但沒有提供更具體的時間表。國內天然氣和Gorgon另外兩套LNG生產線未受到影響，仍在滿載生產。

阿拉斯加航空獲波音6100萬

阿拉斯加航空集團收到波音公司6100萬元的供應商貸項憑證，作為對737 MAX 9噴射機臨時停飛造成的損失的額外補償，可用於未來採購波音公司產品之用。該航空公司第1季收到波音1.62億元的現金補償。