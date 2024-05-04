就業少於預期 失業率28月新高

美國4月新增就業 機會少於預期，而失業率上升，扭轉了就業強勁成長的趨勢。

勞工部勞工統計局指出，本月非農就業人數增加17.5萬人，低於《道瓊》預測的24萬人。失業率上升至3.9%，為2022年1月以來最高水準；預期為穩定在3.8%。

涵蓋兼職和缺乏工作意願勞工的廣義失業率也走高至7.4%，為2021年11月以來新高。勞動參與率維持62.7%不變。

平均時薪較上季成長0.2%，年成長3.9%，均低於普遍預期，也是通膨的令人鼓舞的跡象。

與近期趨勢一致，醫療保健引領就業機會的創造，增加了5.6萬個。

其他出現顯著成長的產業包括社會救助的3.1萬個、運輸和倉儲的2.2萬個以及零售的2萬個。建築業增加了9000個職位，而近幾個月來表現強勁的政府職位僅增加8000個，過去12個月的平均增加職位為5.5萬個。

對前幾個月的修正使3月增幅為31.5萬人，比初值增加1.2萬人；2月增幅為23.6萬人，減少了3.4萬人。

信安資產管理公司首席全球策略師沙赫(Seema Shah)表示，「這是對聯準會 最有利的就業報告。」「幾個月來首次出現的就業意外下滑，以及平均時薪成長的下滑，將使降息 預期重新回到市場，或許也解釋了鮑爾為何能夠在1日表現溫和。」

雖然通膨已遠低於2022年中期高點，但仍遠高於聯準會的目標。今年大多數報告顯示，通貨膨脹率年增率約為3%；聯準會首選的通膨指標核心個人消費支出(PCE)物價指數最近的數字為2.8%。

物價上漲一直給薪資帶來上行壓力，這是通膨的一部分；即使市場普遍預期聯準會今年將大幅降息，但聯準會仍處於觀望狀態。

目前市場已將首次降息定價延後到9月，根據芝商所(CME)的期貨定價衡量標準，年底前降息的可能性不會超過兩次25個基點。