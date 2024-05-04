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實現拜登政策 放寬抵稅資格

財經新聞組／綜合報導

財政部放寬《2022年通膨削減法案》下的抵稅最終規定，為汽車製造商更多時間來遵守有關電池礦物來源的一些規定，讓更多電動車能獲得最高7500元的稅收抵免。

新規定的目的是刺激電動車的需求，以實現拜登政府的目標：到2030年時所有銷售新車有一半是電動車。

從今年開始，抵稅規則轉趨複雜。如果電動車買家從中國和其他被認為對美國懷有敵意的國家購買含有電池材料的汽車，可能無法申請全額稅收抵免。

今年電動車電池中一半的關鍵礦物必須在美國或與其簽訂自由貿易協定的國家開採或加工。60%的電池零件必須在北美製造或組裝。

原本從2025年開始，含有來自受關注國家的任何關鍵礦物的電池將不再有資格獲得任何稅收抵免。但在聽取汽車業和其他行業的評論後，財政部官員決定放鬆這個限制。

少量石墨和其他礦物將在2027年之前不受限制，因為它們的生產國或原產地幾乎無法追蹤。官員表示，如果沒有豁免，一些幾乎滿足所有要求的車輛可能會因為無法追蹤的少量金屬而被排除在稅收抵免資格之外。

這項變更可能會讓更多電動車在2025年和2026年符合抵稅資格。但汽車產業表示，在完成所有礦物來源追蹤之前，很難判斷這一點。

電動車 財政部 拜登

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