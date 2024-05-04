微調訂閱制 Peloton仍能蛻變

Peloton的訂閱制若加以精進，或許可以改善公司體質。（美聯社）

Peloton曾經是宅經濟明星，如今卻成為新冠疫情衰退的代表，至今無法扭轉局面。這家聯網健身器材製造商正在裁員 、執行長下台，讓人似曾相識。

兩年前Peloton也做出同樣的決定，但結果與如今殊途同歸。為降低成本，該公司決定再裁員約400人，並繼續放棄實體店面。但華爾街並不埋單，該股2日暴跌超過12%，股價跌破3元。

Peloton是一種體驗非常昂貴的消費性產品。其售價1500元的自行車可能被認為是一項消費者投資 ，可鎖定數月乃至數年的經常性收入，但它也成為高定價的障礙，限制了客戶群。

瑞銀預計，到2025年，訂閱經濟規模將達到1.5兆元。不少訂閱經濟正在蓬勃發展：如音樂服務、教育內容、軟體、雲端 供應商和亞馬遜的Prime或Walmart+等付費會員方案。但Peloton的收入卻裹足不前。甚至在重組和轉虧為盈的執行長離職之前，投資人就已經開始棄守。今年股價已跌掉約一半。

但它的客戶仍然十分忠誠。對於許多採取訂閱制的公司來說，製造和銷售實體產品可能會是一種負擔。Zuora's Subscribed Institute資深副總裁兼創始人柯納里(Amy Konary)表示，Peloton雖有混合模式，但重心仍放在其機器產品上。其實更多人關注其無設備應用程式，若將其數位服務與實體產品脫鉤，反而更較易追上其他訂閱贏家。

若將Peloton視為一家媒體公司，它與Netflix和其他串流媒體服務其實大同小異。Peloton能夠製作出全新、高品質的健身影音，可以根據用戶所需的標準輕鬆過濾。Peloton上的子社群還可以另一種形式進行管理，引導使用者獲得推薦和更高的參與度。

其平台上的交友和自我完善的精神，更是其他公司難以複製的強大無形資產。該服務聲稱其流失率處於行業最低水平，基本上沒有其他應用程式常見的惱人通知。當然，這一切都得益於執行專有軟體、價值1500元的產品。

就財務狀況而言，Peloton不是一家很好的訂閱制公司，但絕對壞不到哪裡去。