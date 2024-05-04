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美房貸利率連五周走高

編譯陳苓／綜合報導
Fed近期內不大可能降息，使美國房貸利率連續五周走高。(路透資料照片)
Fed近期內不大可能降息，使美國房貸利率連續五周走高。(路透資料照片)

聯準會（Fed）近期內不大可能降息，使美國房貸利率連續五周走高，升至7.22%。專家認為，這種情況短期內難見改善，購屋族將面臨更大壓力。

房貸機構房地美（Freddie Mac）公布，5月2日為止當周，30年期固定利率房貸平均為7.22%，高於前一周的7.17%，也高於去年同期的6.39%。

Fed主席鮑爾1日在決策會後記者會上表示，可能得花更多時間，才有信心通膨將重回2%目標值。Fed延後降息，意味房貸利率可能在高檔徘徊更久。房貸利率居高不下，購屋族買房大不易，同時還得面臨高房價的問題。

房地美首席經濟學家卡特說：「進入春季購屋旺季之時，30年期固定利率房貸連五周攀升。平均來說，全年的房屋銷售有超過三分之一在3~6月間進行。此一旺季只剩兩個月，潛在購屋族短期內不大可能看到高漲利率趨緩。」

不只房貸利率難降，房價要跌，恐怕也需更長時間。根據標普CoreLogic凱斯席勒最新的全美房價指數，2月房價年增6.4%，年增幅高於1月的6%。

與此同時，房地美也上調房價展望，預測2024年房價將漲4.8%，2025年續增1.5%。

房產業者Percy.AI創辦人兼執行長威廉斯說，買家在等房價下跌，但近期內不大可能成真。

利率 房價 降息

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