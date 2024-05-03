我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約2校被捕示威者 亞當斯：近半非本校生

曼哈頓堵車費徵收在即 華埠餐館嘆影響嚴重

想擊敗「巴菲特投資組合」？可考慮以黃金取代美國短債

編譯湯淑君／綜合外電
今年4月，從美國大型股和小型股、國際股市、美國公債、不動產投資信託到能源類股，各類資產行情幾乎全面下挫。唯獨金價一枝獨秀，再漲3%，今年來漲幅擴大到11%。（路透）
今年4月，從美國大型股和小型股、國際股市、美國公債、不動產投資信託到能源類股，各類資產行情幾乎全面下挫。唯獨金價一枝獨秀，再漲3%，今年來漲幅擴大到11%。（路透）

今年4月，從美國大型股和小型股、國際股市、美國公債、不動產投資信託到能源類股，行情全面下挫。唯獨金價再漲3%，使今年來漲幅擴大到11%，4月中旬甚至又改寫新高紀錄。

但金融圈並不把黃金視為重要投資工具，華爾街黃金多頭人士並不多，理財顧問也不太可能建議客戶買進。大名鼎鼎的「股神」巴菲特，更是對投資黃金嗤之以鼻，他曾說：「（黃金）有兩大缺點：沒啥用處，也生不出什麼東西。」

黃金因兩大缺點 罕見納入投資組合

黃金「無法孳息」且「中看不中用」，以致金融圈不認真視之為「投資」，地位遠不及股票、債券，或美元、日圓等貨幣。

問題是，黃金作為投資工具如果這麼惹人嫌棄，為何全球央行大買？目前全球央行每月購入大約100公噸黃金，中國大陸、印度和土耳其尤其大買特買，希望藉此分散外匯底資產配置、降低對美元依賴。

美國政府目前大約持有價值6,000億美元黃金，其他先進國家，特別是德國等西歐諸國，黃金占外匯存底比重也很高。相較下，英國政府過去20年來大量出售黃金，甚至在每英兩250美元的低價賣出，顯得像是傻瓜。

MarketWatch專欄作家阿倫茲指出，黃金因為缺乏股票的成長性，投資報酬遠不及美股標普500指數，長期相對報酬率更差。

「巴菲特投資組合」：90%股票+10%短債或國庫券

巴菲特已經指示，一旦他駕鶴西歸，他希望90%的遺產（透過史坦普500指數基金）投資股票，其餘10%停泊在美國短期公債或國庫券。

阿倫茲說，如果把投資組合中配置在債券、國庫券或存款的10%以黃金取代，投資報酬就顯得相當不錯。

根據回溯至1928年的資料，黃金平均年報酬率為5%，超越美國國庫券的3.3%。如果把視野拉長到整個投資生命周期，比方說35年，那麼把黃金加入投資組合，可能使總投資報酬加倍。黃金也比美國10年期公債同時期報酬率多出將近0.5個百分點。

若從1972年美國尼克森總統取消美元金本位制算起，結果也類似：金價後來的投資報酬率勝過美國國庫券，儘管年複合報酬率比10年期美債低0.1個百分點，作為投資組合中防範股票下跌的避險工具仍遠優於債券。

在1970年代和2000年代美股表現淒慘時，金價燦爛奪目。1980年代和1990年代美股牛氣沖天時，黃金變得黯淡無光。1972年以降的數據顯示，金價與美股呈現明顯的「負相關」，也就是通常走勢南轅北轍；美國國庫券和長期公債與美股的關係則呈現小幅的「正相關」。

以黃金取代債券 平衡股票的避險功效卓著

換句話說，如果1972年迄今遵照巴菲特的投資組合資產配置，以恆定美元匯率（扣除通膨）計算，投入的錢只增值17倍多一點；但若以黃金替代國庫券，形成「90%股票搭配10%黃金」的投資組合，那麼當初投入的錢如今已賺了超過25倍，比買美債多賺大約40%，而且這些年來忍受的痛苦可能比較輕微。退休人士明白，一大風險是不幸碰上「失落的十年」，期間利率長期低迷，以實質（扣掉通膨）利率計算收益微乎其微。1972年以來，「巴菲特投資組合」熬過十個這樣的年頭；若以黃金取代國庫券，痛苦年頭減為六年。

近來金價已大漲，或許面臨大幅修正。不過，尚未見到一般投資人瘋買黃金，例如投資黃金的ETF就一直在減持黃金。所以，尚難斷定金市已過熱。而且，在央行買氣不減且地緣政治紛擾不斷下，金價有撐。

阿倫茲的結論是，黃金價值難以評價，情人眼裡出西施但巴菲特的批評也有道理。儘管黃金作為長期投資的報酬欠佳，但作為平衡股票投資的避險工具，卻是效果卓著。

投資 金價 巴菲特

上一則

傳獲准在南韓開賣碳權 特斯拉將有新收入

延伸閱讀

黃金價格回落 油價趨穩收於七周低檔

黃金價格回落 油價趨穩收於七周低檔
股神巴菲持青睞的住友商社 避險基金Elliott傳出也累積大量持股

股神巴菲持青睞的住友商社 避險基金Elliott傳出也累積大量持股
準備加碼日股？波克夏發行2633億日圓債 溢價小於過去兩年

準備加碼日股？波克夏發行2633億日圓債 溢價小於過去兩年
大仁說財經／巴菲特買台積？愚人節玩笑變造謠

大仁說財經／巴菲特買台積？愚人節玩笑變造謠

熱門新聞

美債波動率指標「MOVE」指數創始人巴斯曼預言，美國公債殖利率劇烈震盪期已告一段落，因為年聯準會（Fed）升息已升到頂，而且接下來降息空間有限。（路透）

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

2024-04-27 17:39
越南咖啡豆收成不佳、農場囤貨造成供應吃緊，價格料將持續上漲。圖為越南多樂省咖啡工廠。美聯社

咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應

2024-04-26 13:03
三星在德國被判侵犯大唐4G專利，手機恐面臨銷毀 。(美聯社)

手機恐面臨銷毀 三星在德國被判侵犯大唐4G專利

2024-04-30 12:02
在聯準會利率決定之前，高於預期的工資數據引發新的通膨擔憂，美股收盤暴跌，結束全月的虧損。路透

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

2024-04-30 17:05
根據過去幾年史坦普500指數與公債殖利率之間的相關性，殖利率若超過4.7%，史坦普500指數將跌逾5%，殖利率破5%，指數將大跌12%。(路透)

10年期公債殖利率若突破5% 史坦普500指數會出大事

2024-04-29 21:10
美國聯邦存款保險公司（FDIC）26日宣布，總部位於賓州的共和第一銀行（Republic First Bank），已被當地監管機構接管，是今年第一間倒閉的美國銀行。(美聯社)

全美擁32分行 共和第一銀行成今年首間關門銀行

2024-04-26 23:10

超人氣

更多 >
郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？

郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？
I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷
新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控

新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控
亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化

亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化
想要精力充沛？營養師建議多吃這4類食物

想要精力充沛？營養師建議多吃這4類食物