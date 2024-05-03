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美股投資人4月抽腿開溜 「錢」進美債時候到了？策略師提醒1事

編譯湯淑君／綜合外電
採信華爾街俗諺在5月賣股出場的投資人，部分資金可能轉進美債。（路透）
採信華爾街俗諺在5月賣股出場的投資人，部分資金可能轉進美債。（路透）

華爾街有句歷史悠久的俗諺：「5月賣股票走人。」按今年情勢看來，美股投資人早在4月就抽腿開溜了。那麼，現在是「錢」進美債的時候嗎？

MarketWatch報導，Carson投資研究公司說，已有不少投資人對這種股市季節性型態信以為真，趁5月賣股走人，待11月再重返股市。對債市而言，這種季節性型態正好相反，投資人撤離股市的同時，可能有一部分資金轉進美國公債。

以彭博美國中期公債指數來看，美國公債今年表現最差的三個月行情甫落幕。Carson資產配置策略師季伯特在本周發布的研究報告中指出，今年2月至4月是美債1979年迄今表現最糟的三個月。

但根據季伯特整理的歷史資料，5月起的六個月期間，通常是美債全年表現相當不錯的六個月時期，只比6月至11月遜色一點。他解釋：「股市表現低於平均水準時，債市表現高於平均水準，不足為奇。反過來說也對。平均來說，債券往往是分散股票投資風險的替代投資，尤其是美國公債，儘管近幾年經驗並非如此。」

季伯特說，採信「5月賣股走人」這句市場箴言的投資人，傾向在夏季月份脫售持股、隔六個月再返回股市，但務必注意，這種季節型態套用在美國公債市場通常沒那麼靈驗，因為長期而言美債投資報酬幾乎全靠債息收益驅動。

所以，投資人該如何看待美債市場的季節型態？

季伯特說，美債的季節性型態不意味「殖利率傾向下滑」，也許可理解為「此時殖利率升得更高的風險有限」。

舉例來說，考量債市的季節性，一些投資人對美國10年期公債殖利率回升到5%的「顧慮減輕了一些」。

10年期美債殖利率去年10月曾觸抵5%，後來從這個16年高峰回落，但今年來隨著聯準會（Fed）降息機率遞減，10年期殖利率隨政策利率維持在高檔更久的可能性增濃而回升，3日最新報價約4.58%。債券殖利率走勢與價格相反。

不過，季伯特提醒投資人，季節型態可供參考，但基本面因素仍是關鍵，Fed降息展望轉變依然是推升美債殖利率的主力。

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