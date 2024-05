美股最錢線/5月賣股走人？回報其實不錯

「5月賣股,然後走人」(Sell in May and go away)是金融市場一句流傳已久的諺語,被不少華爾街 人士奉為信條。而從歷史上來看,美股 表現最差的6個月就是5月到10月這段時間。

從長遠的歷史來看,「5月賣股」的投資 法則顯然並非全無依據。但策略師指出,若仔細觀察這些數據,它們並沒有那麼糟糕,顯然也沒有壞到進入5月就拋售股票的地步。

LPL Financial首席技術策略師滕奎斯特(Adam Turnquist)強調,自1950年以來,史坦普500指數在這6個月期間的平均回報率實際上是正值1.7%而非負值。而且如果回顧過去10年,這個數字還躍升至+4.0%。

他在最新報告中寫道:「除非投資人能在其他資產類別中尋求更高的回報,否則退出股市可能不是最佳策略。」

Carson Group市場策略師迪垂克(Ryan Detrick)也指出,在股市一年中表現最差的這6個月裡,回報卻是正值。他進一步補充說,5月本身就是股市表現相對穩健的一個月,過去10年有9年實現正回報,平均漲幅為0.7%。

投資機構Fundstrat Global Advisors聯合創始人兼研究主管李湯姆(Tom Lee)也指出,自1985年以來,「5月表現出乎意料地好。」

他強調,在過去40年裡,5月有77%的時間實現正回報;而在第1季實現正回報、4月出現負回報的情況下,回報率甚至更高,達到83%;而這種情形非常符合今年的美股走勢。

美股在連漲5個月後,今年4月走勢慘烈。道瓊工業指數下跌1991.45點或5.00%;納斯達克指數下跌4.41%,史指下跌4.16%。

不過迪垂克發現,在2024年這樣的總統選舉年,股市往往會按慣例在11月前出現夏季反彈。在過往的總統選舉年,5月至10月期間平均上漲2.3%,有78%的機率會上漲。(財經新聞組)