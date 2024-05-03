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美股最錢線/5月賣股走人？回報其實不錯

財經新聞組／綜合報導

「5月賣股，然後走人」（Sell in May and go away)是金融市場一句流傳已久的諺語，被不少華爾街人士奉為信條。而從歷史上來看，美股表現最差的6個月就是5月到10月這段時間。

從長遠的歷史來看，「5月賣股」的投資法則顯然並非全無依據。但策略師指出，若仔細觀察這些數據，它們並沒有那麼糟糕，顯然也沒有壞到進入5月就拋售股票的地步。

LPL Financial首席技術策略師滕奎斯特(Adam Turnquist)強調，自1950年以來，史坦普500指數在這6個月期間的平均回報率實際上是正值1.7%而非負值。而且如果回顧過去10年，這個數字還躍升至+4.0%。

他在最新報告中寫道：「除非投資人能在其他資產類別中尋求更高的回報，否則退出股市可能不是最佳策略。」

Carson Group市場策略師迪垂克(Ryan Detrick)也指出，在股市一年中表現最差的這6個月裡，回報卻是正值。他進一步補充說，5月本身就是股市表現相對穩健的一個月，過去10年有9年實現正回報，平均漲幅為0.7%。

投資機構Fundstrat Global Advisors聯合創始人兼研究主管李湯姆(Tom Lee)也指出，自1985年以來，「5月表現出乎意料地好。」

他強調，在過去40年裡，5月有77%的時間實現正回報；而在第1季實現正回報、4月出現負回報的情況下，回報率甚至更高，達到83%；而這種情形非常符合今年的美股走勢。

美股在連漲5個月後，今年4月走勢慘烈。道瓊工業指數下跌1991.45點或5.00%；納斯達克指數下跌4.41%，史指下跌4.16%。

不過迪垂克發現，在2024年這樣的總統選舉年，股市往往會按慣例在11月前出現夏季反彈。在過往的總統選舉年，5月至10月期間平均上漲2.3%，有78%的機率會上漲。（財經新聞組）

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