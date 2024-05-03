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減肥藥熱賣 諾和諾德獲利佳

諾和諾德(Novo Nordisk)去年因減肥藥熱賣而成為歐洲最有價值的公司，隨著對這些藥物的需求激增，第1季獲利超出預期。這家丹麥製藥巨頭上季淨利年增28%至254億丹麥克朗、約合36.5億美元，高於LSEG的237億丹麥克朗預期。熱門的減肥藥Wegovy銷售額增加一倍多，達到93.8億克朗。諾和諾德調升2024年財測，將銷售成長預期調升1個百分點，按固定匯率計算至19%至27%。還將營運成長財測從先前的21%至29%調升至22%至30%。

健保公司Cigna調升獲利財測

健康保險公司Cigna Group調升全年獲利財測，因低於預期的醫療成本和藥品福利管理部門的實力，幫助第1季獲利超出預期。該公司目前預計2024年調整後每股獲利至少為28.4元，較先前的預測上漲15分。第1季的醫療保健比率、即保費占醫療保健費用的百分比為79.9%，低於LSEG預期的81.87%。當季獲利成長19.6%達每股6.47元，超過分析師平均預期的6.22元。

削減成本有成 莫德納虧損減

莫德納(Moderna)第1季虧損小於預期，因為該公司削減成本的努力得到落實，且其唯一商用產品新冠疫苗的銷量超出預期。隨著全球新冠疫苗需求大幅下降，莫德納預計其呼吸道合胞病毒疫苗將於5月12日獲得美國批准。該生技公司第1季銷售額為1.67億元，新冠疫苗收入較去年同期下降約90%。去年同期營收為18.6億元。第1季淨虧損11.8億元，合每股虧損3.07元。去年同期為淨利7900萬元，合每股獲利19分。第1季銷售成本為9600萬元，較去年同期下降88%。

裁員讓Wayfair虧損減少逾億

線上家具商Wayfair第1財季銷售額出現下滑，但在年初裁員13%後虧損減少。當季營收和獲利超出華爾街的預期，活躍客戶較去年同期成長近3%。當季淨虧損2.48億元，合每股虧損2.06元，而去年同期為虧損3.55億元和每股3.22元。不包括一次性項目，每股虧損32分。銷售額降至27.3億元，較去年同期的27.7億元下降超過1%。跌幅最大的是國際業務，銷售額較去年同期下降近6%至3.38億元。在1月全球裁員13%、約1650名員工後，第1財季虧損減少1.07億元。

疫苗 莫德納 裁員

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