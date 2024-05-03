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營收降 蘋果回購1100億元股票

財經新聞組／綜合報導
iPhone上季銷售額下降10%，因去年基期有50億元的遞延收入。（路透）
iPhone上季銷售額下降10%，因去年基期有50億元的遞延收入。（路透）

蘋果第2財季獲利略高於華爾街預期，但整體營收下降4%，iPhone銷量下降10%。

蘋果公司宣布，董事會已授權進行1100億元的股票回購，比去年的900億元授權增加了22%。Birinyi Associates數據顯示，這是史上規模最大的回購金額。

蘋果沒有提供正式的財測，但蘋果執行長庫克表示，第2季的整體銷售額將「實現低個位數成長」。

蘋果上季淨利為236.4億元，較上年同期的241.6億元下降2%。3月當季的整體銷售額下降了4%。

庫克對表示，與去年同期相比，同比銷售額遇到困難；當時該公司因新冠肺炎供應問題導致iPhone 14出現50億元的遞延銷量，「如果去年的業績扣除這50億元，本季業績將同比成長。」「這就是我們從公司的表現內部看待它的方式。」

蘋果表示，iPhone銷量下降近10%至459.6億元，顯示對9月發布的當前一代iPhone的需求疲軟。銷量符合分析師預期，庫克表示，如果不計去年多出來的銷量，上季iPhone的營收將會持平。

Mac銷售額成長4%達到74.5億元，但仍低於2022年設定的高標準。庫克指成長主要是由3月發表配備升級版M3晶片的全新Macbook Air型號推動的。

包括Apple Watch和AirPods耳機在內的其他產品營收年減10%至79億元。

蘋果自2022年以來就沒有發布新版iPad，因而拖累了銷量。該部門的營收下降17%至56億元。蘋果預計將於5月7日發布新款iPad，可能會重振對該產品線的需求。

服務是本季亮點。銷售額成長14.2%達到239億元；這是蘋果的訂閱服務、保固、搜尋引擎授權協議和付款收入。蘋果對訂閱者有廣泛的定義，其中包括透過蘋果應用商店訂閱應用程式的用戶，並表示其付費訂閱量已超過10億。

蘋果第三大地區大中華區的銷售額下降8%，營收178億元，明顯優於FactSet分析師預期的152.5億元，足以平息投資人對蘋果可能將市場輸給當地競爭對手的擔憂。

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