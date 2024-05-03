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Peloton全球再裁400人 CEO下台

財經新聞組／綜合報導

作為重組工作之一，Peloton將在全球裁員約400人，執行長麥卡錫(Barry McCarthy)也即將下台。

自去年以來，Peloton一直在進行重大品牌重塑，將其原本定位豪華健身自行車和設備銷售商的身份轉變為全民健康科技。

這家紐約業者在新冠疫情最嚴重的時期經歷了令人難以置信的銷售成長。由於疫情封鎖，該公司的股價在2020年大漲5倍多，其昂貴的自行車和跑步機在按月付費參加互動鍛煉的客戶中很受歡迎。

但隨著疫苗讓人們可以更自由地走出家門，包括去健身房，銷售在2021年開始放緩。

該公司在截至6月的財年中虧損了12.6億元，在截至12月的6個月中又虧損了3.5億元。2023財年自由現金流為負4.7億元。

Peloton表示，裁員規模約占其全球員工總數的15%。重組工作預計將在2025財年結束時將年度營運費用降低超過2億元，其中還包括繼續關閉零售陳列室。

此次裁員只是該公司的最新一輪裁員；該公司於2022年10月宣布，在當年8月裁員近800人的基礎上再裁員約500人。

麥卡錫也將辭去總裁和董事會成員的職務，他將繼續擔任Peloton的策略顧問直至今年底。

麥卡錫從創辦人佛利(John Foley)手中接任執行長一職，以扭轉這家遭受行銷失誤和召回等諸多挫折的企業。在他任職期間，大力推動Peloton的重心從高價硬體轉向軟體和收費應用程式。

在發給公司團隊的公開信中，麥卡錫表示，新宣布的裁員是「按照世界本來的樣子，而不是按照我們希望的方式來應對」的時刻。

他寫道：「即使做出額外裁員的決定很艱難，但Peloton根本沒有其他辦法收支平衡。」

裁員 麥卡錫 疫情

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