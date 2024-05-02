鮑爾發言指向3條Fed利率路徑 7月降息機率大於9月

美國聯準會（Fed）主席鮑爾。（歐新社）

美國聯準會（Fed）1日維持政策利率 不變，Fed主席鮑爾 明白表示，基於通膨減緩進展不如預期，利率仍有必要維持在高檔更久，但下一步不太可能升息。分析師指出，鮑爾記者會發言已隱約點出Fed接下來或許有三條利率路徑可走，且未排除7月啟動降息 的可能性。

貝萊德首席固定收益策略師羅森伯格表示，Fed決策官員開會前，市場對會議結果變得更「鷹」戒慎恐懼，但鮑爾的發言讓市場大鬆一口氣。他形容鮑爾的立場「明顯倒向一邊，把半杯水看作是半滿（而非半空）」。換言之，鮑爾此刻依循的公式是：「面對一些具挑戰性的經濟數據時，更偏向鴿派。」

鮑爾記者會透露Fed三條利率路徑

根據經濟學家解讀，鮑爾在記者會上回答媒體提問時，隱約透露出後續貨幣政策可能走的三條路徑：1.通膨率滑向2%目標；2.勞動市場開始減弱；3.通膨橫向擺盪，降不下來。

前兩條路將導向今年降息，也許不只一次。第三條路則使今年降息希望完全落空。

鮑爾在記者會上說：「我個人的預測是，今年會開始見到進一步的通膨進展。」他不確定進展幅度足不足以觸動降息，但相信市場租金下跌終會壓低居住成本，進而抑制消費者物價通膨，「我有信心那會發生，只是不確定何時發生」。

經濟學家指出，鮑爾的評論已強烈暗示6月中旬利率預測的大方向。負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）訂於6月11日至12日舉行下次會議，屆時會發布個別決策官員對利率落點預測的「點狀圖」。

安永（EY）首席經濟學家達科預期，6月「點狀圖」可望顯示，Fed官員預測今年可能降息兩次以內，一些官員也許認為今年不會降息。

7月開始降息機率比9月高

Wilmington信託投資顧問公司首席經濟學家提利認為，FOMC最可能在7月30日至31日那場會議啟動降息。他說，鮑爾記者會上的發言似乎暗示說：「我們原以為6月會開始降息，但現在看來7月的可能性更高。我們再看看。」

在7月底開會前，將有足足三個月的個人消費支出（PCE）物價指數報告出爐，供Fed官員決策參考。

提利認為，9月啟動降息對Fed將「難得不可思議」，因為太接近美國11月總統大選。為了避免惹來政治爭議，Fed會祈禱早一點降利率。即使鮑爾口口聲聲表示，Fed「不會、不能、不願」把總統選舉納為利率決策考量因素。

Fed再升息機率微乎其微

鮑爾記書會一開始就表明，政策利率下一步「不太可能」是升息。被記者逼問決策會中是否討論升息時，鮑爾遲疑一下，然後說：「政策焦點一直是，如何維持現行的限制性（利率）水準。」

達科認為，鮑爾點到為止的答覆暗示，18位決策官員中，或許有一、兩人在會中提及升息，「但並未形成共識看法。因此，我有把握，大多數與會者相信Fed利率已經觸頂了，今年稍後將會降利率」。

有Fed「傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯指出，接下來Fed升息的門檻很高，需要許多要素到位：負面的供應震撼（例如大宗商品價格大漲）、工資加速上揚，以及通膨預期脫錨。