美經濟強到難以降息 Fed決策牽動11月總統大選 外媒分析鮑爾面臨困境

美國經濟太強，致使鮑爾（見圖）領導的Fed遲遲難以降息。（歐新社）

美國總統拜登 正寄望聯準會（Fed）今年能幫忙拉抬其選情，但隨著美國央行1日公布最新貨幣政策，他恐怕難以如願以償，主因是美國經濟強到難以降息 ，使Fed主席鮑爾陷入進退維谷的困境。

英國金融時報（FT）報導，鮑爾證實了許多人這段期間以來的懷疑，就是Fed不會很快降息。美國經濟仍然太熱，致使Fed難以開始放鬆貨幣政策，況且央行也尚未達成將通膨壓至2%的目標。

美國選民怨聲載道的高借貸成本，可能會持續到至少11月的總統大選。拜登與鮑爾正陷入兩難困境，因為美國經濟很熱，成長力道比其他先進經濟體更強，而且接近充分就業。經濟強勁成長就是Fed可能無法投選民或總統所好的最大理由，只能讓利率 維持在高檔。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）在此次會議表示，央行近幾個月在實現通膨目標方面幾乎沒有進展。Fed的聲明措辭幾乎排除了在6月下次集會降息的可能性。鮑爾說，高利率將「需要更多時間才能完成其工作」，而且利率制定者「需要更長時間」才有足夠信心開始降息。這番話也使外界對7月降息產生懷疑。

隨著總統大選逼近，Fed現在的處境既棘手且尷尬。降息似乎有利於拜登的連任，但不降息可能會幫了捲土重來的川普。鮑爾在會後記者會堅稱，央行不會按照今年的政治行事曆制定利率。

目前美國的基準利率處於23年高點，在5.25%至5.5%的區間，抵押貸款及信用卡的利率更是遠高於此，這對想爭取連任的拜登是一大打擊。Fed被迫讓利率維持更高、更久，無異是冷酷地提醒選民，在拜登首任的大部分時間裡，通膨一直高得令人不舒服。