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碳化矽龍頭Wolfspeed財測不佳 盤後跌4% 都怪電動車賣不動

編譯葉亭均／綜合外電
Wolfspeed公布的本季收財測低於市場預估。圖為該公司展示8吋碳化矽晶圓。（路透）
Wolfspeed公布的本季收財測低於市場預估。圖為該公司展示8吋碳化矽晶圓。（路透）

專攻碳化矽（SiC）晶片的龍頭廠Wolfspeed周三（1日）公布的本季營收財測低於預估，原因是由於電動車銷售成長比預期緩慢，汽車製造商正在應付高庫存的窘境。消息拖累Wolfspeed盤後股價重挫4%。

Wolfspeed表示，預期本季營收達1.85億至2.15億美元，這低於分析師預估的2.258億美元。

Wolfspeed採用碳化矽製造晶片，這種材料比一般的矽更為節能，適用於把電力從電動車電池傳輸到馬達等任務。該公司的客戶包括通用汽車、賓士等。

然而，電動車需求的成長速度低於預期，原因是高利率導致車廠的晶片庫存增加。

Wolfspeed執行長羅威（Gregg Lowe）在聲明中表示：「雖然工業和能源終端市場對我們的業績帶來短期不利因素，但我們堅信，隨著各種領域所有事物持續電氣化，我們的長期展望穩健。」

不久前，電動車大廠特斯拉公布今年第1季交車量下滑，該公司預期今年的成長將「明顯減緩」，值此之際，許多車廠已轉向生產和銷售更多油電混合車。

Wolfspeed公布上季營收為2.007億美元，低於市場預估的2.011億美元，淨虧損從去年同期的每股80美分擴大至每股1.18美元。

電動車 晶片 特斯拉

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